Fatalidad en Carpintería: la víctima intentó frenar la camioneta

De acuerdo con la reconstrucción judicial, el incidente se desencadenó cuando un joven de 18 años —sobrino del fallecido y que no cuenta con licencia de conducir— intentó ingresar una camioneta desde el ingreso de la cochera hacia la galería, la cual se encuentra sobreelevada unos 60 centímetros de la vereda. En plena maniobra, el conductor perdió el control del rodado por motivos que se investigan como una posible impericia o falla mecánica.

En ese dramático escenario, la víctima identificada como el señor Paz Quiroga, tío paterno del joven, "en una cuestión, tal vez reflejo inclusive, se puso de frente y trató de detener la camioneta", explicó el fiscal. El impacto alcanzó también a otra tía del conductor, de 38 años, quien sufrió politraumatismos y fue trasladada de urgencia, encontrándose actualmente fuera de peligro.