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Fatalidad en Carpintería: la víctima intentó frenar la camioneta

Un vecino de 51 años falleció en el barrio Campo de Batalla tras ser embestido por el vehículo que conducía su sobrino. La víctima intentó detener la marcha en un acto reflejo. Hay otra mujer herida y el joven quedó demorado.

Una madrugada trágica sacudió a la localidad de Carpintería, donde un hombre de 51 años perdió la vida tras ser atropellado por una camioneta en el interior de una vivienda. Según detalló el fiscal de la UFI de Delitos Especiales, Rodrigo Cabral, el hecho ocurrió cerca de las 3 de la mañana en el barrio Campo de Batalla, en momentos en que la familia concluía una reunión y se disponía a retirar mesas y sillas de una galería.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, el incidente se desencadenó cuando un joven de 18 años —sobrino del fallecido y que no cuenta con licencia de conducir— intentó ingresar una camioneta desde el ingreso de la cochera hacia la galería, la cual se encuentra sobreelevada unos 60 centímetros de la vereda. En plena maniobra, el conductor perdió el control del rodado por motivos que se investigan como una posible impericia o falla mecánica.

En ese dramático escenario, la víctima identificada como el señor Paz Quiroga, tío paterno del joven, "en una cuestión, tal vez reflejo inclusive, se puso de frente y trató de detener la camioneta", explicó el fiscal. El impacto alcanzó también a otra tía del conductor, de 38 años, quien sufrió politraumatismos y fue trasladada de urgencia, encontrándose actualmente fuera de peligro.

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Tras la intervención policial, se le practicó el test de alcoholemia al conductor, el cual arrojó un resultado negativo de 0,0 gramos por litro, aunque se le realizarán los dosajes de rigor de sangre y estupefacientes. Por cuestiones preventivas, el joven continuará en situación de arresto mientras se aguardan los resultados del protocolo de autopsia, las pericias accidentológicas y mecánicas sobre el vehículo.

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