Una madrugada trágica sacudió a la localidad de Carpintería, donde un hombre de 51 años perdió la vida tras ser atropellado por una camioneta en el interior de una vivienda. Según detalló el fiscal de la UFI de Delitos Especiales, Rodrigo Cabral, el hecho ocurrió cerca de las 3 de la mañana en el barrio Campo de Batalla, en momentos en que la familia concluía una reunión y se disponía a retirar mesas y sillas de una galería.
Fatalidad en Carpintería: la víctima intentó frenar la camioneta
Un vecino de 51 años falleció en el barrio Campo de Batalla tras ser embestido por el vehículo que conducía su sobrino. La víctima intentó detener la marcha en un acto reflejo. Hay otra mujer herida y el joven quedó demorado.