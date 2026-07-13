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Punta Negra atrajo a turistas de Córdoba, La Rioja y Mendoza

Paradores locales confirmaron una fuerte llegada de turistas de provincias vecinas. El kayak, el SUP y el trekking lideran las preferencias.

El dique Punta Negra se posicionó firmemente como uno de los destinos predilectos para el turismo regional en esta temporada invernal. Según confirmó el propietario de uno de los paradores de la zona a este diario, durante la primera semana del receso escolar se registró una fuerte afluencia de visitantes llegados principalmente desde las provincias de Córdoba, Mendoza y La Rioja, quienes buscaron combinar los imponentes paisajes sanjuaninos con actividades al aire libre.

Para responder a esta demanda, el perilago despliega una variada oferta que combina aventura, gastronomía y servicios para la comodidad de los turistas, incluyendo conexión Wi-Fi liberada para los clientes de los paradores.

Entre las principales propuestas recreativas e industriales que se pueden realizar en el espejo de agua y sus alrededores se destacan:

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  • Aventura y Deportes: Opciones de trekking por los senderos autóctonos, además de experiencias en kayak, stand up paddle surf (SUP) e hidropedales.

  • Servicios y Gastronomía: Sectores de quinchos, bar con venta de licuados y repostería para pasar la tarde.

  • Paseos: Excursiones guiadas en grupo, las cuales se realizan exclusivamente bajo reserva previa.

Tarifas y promociones para la temporada

Los paradores de Punta Negra actualizaron el cuadro tarifario de los principales atractivos náuticos para estas vacaciones:

  • Kayaks: Costo promocional de $15.000 la hora para dos personas.

  • Stand Up Paddle (SUP): $10.000 la hora por persona.

  • Hidropedales: $10.000 por persona para un recorrido de 30 minutos.

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