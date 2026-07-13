El dique Punta Negra se posicionó firmemente como uno de los destinos predilectos para el turismo regional en esta temporada invernal. Según confirmó el propietario de uno de los paradores de la zona a este diario, durante la primera semana del receso escolar se registró una fuerte afluencia de visitantes llegados principalmente desde las provincias de Córdoba, Mendoza y La Rioja, quienes buscaron combinar los imponentes paisajes sanjuaninos con actividades al aire libre.
Punta Negra atrajo a turistas de Córdoba, La Rioja y Mendoza
Paradores locales confirmaron una fuerte llegada de turistas de provincias vecinas. El kayak, el SUP y el trekking lideran las preferencias.