Este sábado 11 de julio a la noche, la Selección Argentina venció a Suiza y selló el pase a semifinales del Mundial 2026. El mediocampista Rodrigo de Paul, quien festejó la victoria con su hija Emilia en campo de juego, se emocionó al hablar de su novia, la cantante Tini Stoessel, en un gesto que despertó ternura en los fanáticos de la artista.
De Paul se emocionó al hablar de Tini tras el pase a semifinales: "Es una gran mujer"
Luego del triunfo de la Selección Argentina ante Suiza, el mediocampista habló de su romance con la "Triple T" y destacó el apoyo que le brinda en cada partido a disputarse.