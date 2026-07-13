De Paul se emocionó al hablar de Tini tras el pase a semifinales: "Es una gran mujer"

En zona mixta del partido, que se disputó en el Estadio de Kanzas City, un periodista de Cadena 3 le preguntó a De Paul cómo vivió la cita por cuartos de final, ya que tuvo la "visita especial" de Tini.

En ese entonces, el mediocampista del Inter de Miami se puso colorado y los ojos se tornaron vidriosos. "Siempre está en todos los partidos, sufre más que yo. No, no... No puedo hablar mucho de ella porque la verdad que me emocionó un montón", expresó Rodrigo, quien buscó responder la segunda parte de la pregunta que le hizo el cronista.