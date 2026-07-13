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De Paul se emocionó al hablar de Tini tras el pase a semifinales: "Es una gran mujer"

Luego del triunfo de la Selección Argentina ante Suiza, el mediocampista habló de su romance con la "Triple T" y destacó el apoyo que le brinda en cada partido a disputarse.

Este sábado 11 de julio a la noche, la Selección Argentina venció a Suiza y selló el pase a semifinales del Mundial 2026. El mediocampista Rodrigo de Paul, quien festejó la victoria con su hija Emilia en campo de juego, se emocionó al hablar de su novia, la cantante Tini Stoessel, en un gesto que despertó ternura en los fanáticos de la artista.

En zona mixta del partido, que se disputó en el Estadio de Kanzas City, un periodista de Cadena 3 le preguntó a De Paul cómo vivió la cita por cuartos de final, ya que tuvo la "visita especial" de Tini.

En ese entonces, el mediocampista del Inter de Miami se puso colorado y los ojos se tornaron vidriosos. "Siempre está en todos los partidos, sufre más que yo. No, no... No puedo hablar mucho de ella porque la verdad que me emocionó un montón", expresó Rodrigo, quien buscó responder la segunda parte de la pregunta que le hizo el cronista.

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"A los argentinos les digo que los queremos mucho, que queda un pasito menos y que pase lo que pase nos vamos a vaciar para que vuelva a suceder", afirmó el futbolista de la Seleción Argentina en nombre de todo el plantel.

Consultado por el motivo de su emoción al hablar de Tini Stoessel, Rodrigo de Paul destacó: "Es una gran mujer, mi gran compañera... y ya está". Nuevamente, el exRacing interrumpió su declaración porque fue más fuerte la emoción que lo invadió en el cuerpo.

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