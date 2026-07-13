Valle Fértil lideró la ocupación en el arranque de las vacaciones de invierno

"Siempre Calingasta generalmente lidera este ranking, pero esto también es importante. Para vacaciones de invierno el departamento de Valle Fértil es muy visitado", señaló Castañares, quien además adelantó que las expectativas se mantienen altas debido a la próxima realización de la Fiesta Provincial del Chivo en la localidad de La Majadita.

Eventos masivos y turismo de cercanía

El Gran San Juan no se quedó atrás y reportó un 68% de ocupación. Este número estuvo fuertemente traccionado por acontecimientos de convocatoria nacional e internacional, como la fecha del Campeonato Nacional de Motocross —que reunió a 150 competidores de todo el país junto a sus familias— y el partido internacional de Los Pumas. Respecto a este último, el funcionario mencionó la llegada de contingentes de la comunidad galesa, quienes aprovecharon la ocasión para pernoctar y recorrer puntos históricos como la Casa Natal de Sarmiento.

Castañares remarcó el valor del gasto turístico local: "Se quedan en la hotelería sanjuanina, se quedan en el comercio sanjuanino. Esta es la cadena económica que San Juan tiene que fortalecer". El promedio de pernocte durante estos primeros días se situó en las tres noches, inyectando un estimado de 3.000 millones de pesos a la economía provincial.

Por otro lado, la zona del perilago también se consolidó como un polo de atracción permanente. El subsecretario ratificó el gran movimiento de mendocinos, cordobeses y santafesinos que se acercan a realizar trekking y actividades náuticas en la Quebrada de Zonda y el dique Punta Negra, un espacio clave en el límite entre Zonda y Ullum.

Expectativas por el mercado bonaerense

De cara a los próximos días, la provincia se prepara para el ingreso al receso invernal de Buenos Aires, el principal mercado emisor de turistas para San Juan. Al ser consultado sobre el nivel de anticipación, Castañares explicó que se trabaja con un sistema progresivo: para la semana que pasó, las reservas iniciales eran del 62.2% y terminaron cerrando en el 70% real de ocupación. En ese sentido, las autoridades esperan un repunte en los números finales una vez que comience el movimiento de la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires.