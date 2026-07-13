Vialidad Nacional actualizó el estado de las rutas nacionales en San Juan para este lunes 13 de julio de 2026. La principal novedad de las últimas horas es la presencia de una neblina espesa en el departamento Sarmiento, afectando la localidad de Media Agua y un importante tramo de la Ruta Nacional 40 Sur en ese sector. Si bien toda la red vial de la provincia se encuentra transitable con precaución, las condiciones climáticas exigen disminuir la velocidad de manera inmediata al ingresar a las zonas afectadas. En paralelo, personal del organismo continúa en ruta realizando tareas de mantenimiento.
Alerta por niebla espesa en Media Agua: el estado de las rutas en San Juan
Vialidad Nacional emitió un nuevo reporte. Piden extrema cautela en Sarmiento por reducción de visibilidad y en las zonas de alta montaña por congelamiento de calzada.