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Alerta por niebla espesa en Media Agua: el estado de las rutas en San Juan

Vialidad Nacional emitió un nuevo reporte. Piden extrema cautela en Sarmiento por reducción de visibilidad y en las zonas de alta montaña por congelamiento de calzada.

Vialidad Nacional actualizó el estado de las rutas nacionales en San Juan para este lunes 13 de julio de 2026. La principal novedad de las últimas horas es la presencia de una neblina espesa en el departamento Sarmiento, afectando la localidad de Media Agua y un importante tramo de la Ruta Nacional 40 Sur en ese sector. Si bien toda la red vial de la provincia se encuentra transitable con precaución, las condiciones climáticas exigen disminuir la velocidad de manera inmediata al ingresar a las zonas afectadas. En paralelo, personal del organismo continúa en ruta realizando tareas de mantenimiento.

Tramos con precaución por Clima Invernal

Las bajas temperaturas y el riesgo de hielo sobre el asfalto mantienen bajo la condición de transitar con cuidado a los siguientes corredores del norte y la cordillera:

  • Ruta Nacional 149: Tramo Calingasta.

  • Ruta Nacional 149: Tramo Iglesia.

  • Ruta Nacional 40 Norte: Tramo San Juan - Jáchal.

  • Ruta Nacional 40: Tramo Huaco - Límite con La Rioja.

  • Ruta Nacional 150: Tramo Jáchal - Rodeo.

  • Ruta Nacional 150: Tramo Jáchal - Ischigualasto.

Corredores con Transitabilidad Normal

Los accesos urbanos principales y las conexiones con provincias vecinas se encuentran completamente habilitados para todo tipo de vehículos (exceptuando el sector con neblina en el sur):

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  • Ruta Nacional 40 Sur: Conexión San Juan - Mendoza.

  • Ruta Nacional 20: Conexión San Juan - San Luis.

  • Ruta Nacional 141: Conexión San Juan - La Rioja.

  • Ruta Nacional 153: Tramo Pedernal - Los Berros.

Recomendaciones de Seguridad Obligatorias

Debido al combo de visibilidad reducida por niebla en el sur y heladas en el resto de la provincia, las autoridades recuerdan que es obligatorio:

  • Reducir la velocidad de manera gradual en las zonas con bancos de niebla.

  • Mantener la distancia obligatoria entre vehículos para prevenir choques por alcance ante posibles frenadas sobre suelo congelado.

  • Evitar maniobras bruscas sobre el asfalto frío para no perder el control del rodado.

  • Encender luces bajas y verificar el correcto funcionamiento de los limpiaparabrisas antes de salir.

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