Alerta por niebla espesa en Media Agua: el estado de las rutas en San Juan

Tramos con precaución por Clima Invernal

Las bajas temperaturas y el riesgo de hielo sobre el asfalto mantienen bajo la condición de transitar con cuidado a los siguientes corredores del norte y la cordillera:

Ruta Nacional 149: Tramo Calingasta.

Ruta Nacional 149: Tramo Iglesia.

Ruta Nacional 40 Norte: Tramo San Juan - Jáchal.

Ruta Nacional 40: Tramo Huaco - Límite con La Rioja.

Ruta Nacional 150: Tramo Jáchal - Rodeo.

Ruta Nacional 150: Tramo Jáchal - Ischigualasto.

Corredores con Transitabilidad Normal

Los accesos urbanos principales y las conexiones con provincias vecinas se encuentran completamente habilitados para todo tipo de vehículos (exceptuando el sector con neblina en el sur):