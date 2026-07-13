Arrancó la segunda semana de las vacaciones de invierno en San Juan y el frío se hace sentir con fuerza en las primeras horas del día. De acuerdo a los datos oficiales de las 7:00 de la mañana, la provincia registró una temperatura mínima de apenas 1.2°C, con una sensación térmica que promedió los -0.5°C. El cielo se presenta despejado, aunque con presencia de humo en el ambiente, una visibilidad de 8 kilómetros y una humedad elevada que alcanza el 82%.
Arrancó la segunda semana de vacaciones con un amanecer gélido y máxima de 20°C
La provincia registró una sensación térmica de -0.5°C en las primeras horas del lunes. El cielo se presenta despejado con humo, pero se espera una tarde agradable y sin lluvias para disfrutar al aire libre.