Arrancó la segunda semana de vacaciones con un amanecer gélido y máxima de 20°C

Para el resto de la jornada se espera que las condiciones se mantengan estables. El cielo alternará entre parcial y mayormente nublado con el correr de las horas, pero afortunadamente la probabilidad de precipitaciones se mantiene en un 0%.

La temperatura máxima prevista para la tarde escalará hasta los 20°C, ofreciendo un leve alivio para quienes decidan pasear o realizar actividades recreativas. Hacia la noche, se anticipa un marcado descenso que ubicará al termómetro en los 15°C. Durante todo el día, el viento soplará predominantemente del sector norte con velocidades de entre 13 y 22 km/h, sin ráfagas de alerta.