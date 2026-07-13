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Arrancó la segunda semana de vacaciones con un amanecer gélido y máxima de 20°C

La provincia registró una sensación térmica de -0.5°C en las primeras horas del lunes. El cielo se presenta despejado con humo, pero se espera una tarde agradable y sin lluvias para disfrutar al aire libre.

Arrancó la segunda semana de las vacaciones de invierno en San Juan y el frío se hace sentir con fuerza en las primeras horas del día. De acuerdo a los datos oficiales de las 7:00 de la mañana, la provincia registró una temperatura mínima de apenas 1.2°C, con una sensación térmica que promedió los -0.5°C. El cielo se presenta despejado, aunque con presencia de humo en el ambiente, una visibilidad de 8 kilómetros y una humedad elevada que alcanza el 82%.

Para el resto de la jornada se espera que las condiciones se mantengan estables. El cielo alternará entre parcial y mayormente nublado con el correr de las horas, pero afortunadamente la probabilidad de precipitaciones se mantiene en un 0%.

La temperatura máxima prevista para la tarde escalará hasta los 20°C, ofreciendo un leve alivio para quienes decidan pasear o realizar actividades recreativas. Hacia la noche, se anticipa un marcado descenso que ubicará al termómetro en los 15°C. Durante todo el día, el viento soplará predominantemente del sector norte con velocidades de entre 13 y 22 km/h, sin ráfagas de alerta.

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