Argentina jugará de azul ante Inglaterra: la coincidencia con 1986 y 1998

La camiseta azul que Argentina usó en los triunfos de 1986 y 1998

El antecedente más emblemático ocurrió el 22 de junio de 1986, en los cuartos de final del Mundial de México. El equipo dirigido por Carlos Salvador Bilardo derrotó 2-1 a Inglaterra con los dos goles más recordados de Diego Maradona.

El primero fue la “Mano de Dios”. El segundo, conocido como el “Gol del Siglo” o “Barrilete Cósmico”, llegó luego de que el capitán argentino dejara atrás a cinco rivales y al arquero Peter Shilton.

En aquel partido, la Selección usó una camiseta azul que había sido comprada y bordada pocas horas antes del encuentro, acompañada por pantalones negros.

La segunda victoria se produjo en los octavos de final de Francia 1998. Argentina e Inglaterra empataron 2-2 y el conjunto dirigido por Daniel Passarella se impuso 4-3 en la definición por penales.

Javier Zanetti convirtió el segundo gol argentino tras una jugada preparada de tiro libre. Aquella camiseta también tenía al azul como color principal, con detalles de la bandera argentina en los laterales.

El cruce de Atlanta será, por lo tanto, el tercer partido mundialista ante Inglaterra en el que Argentina vestirá su uniforme alternativo. También será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones en una semifinal.

Las otras coincidencias que rodean al partido entre Argentina e Inglaterra

Los antecedentes de 1986, 1998 y 2026 también presentan otros puntos en común. En las tres ediciones, Argentina llegó invicta al encuentro contra Inglaterra después de superar la fase de grupos.

En Francia 1998 y en el actual Mundial, además, la Selección ganó los tres partidos de la primera ronda. En los tres torneos enfrentó a un equipo asiático: Corea del Sur en 1986, Japón en 1998 y Jordania en 2026.

También hubo goles de defensores argentinos antes del duelo con los ingleses. Oscar Ruggeri marcó en México 1986, Mauricio Pineda lo hizo en Francia 1998 y en esta edición convirtieron Lisandro Martínez ante Cabo Verde y Cristian Romero frente a Egipto.

Otra coincidencia aparece en los entrenadores. Tanto Bilardo como Lionel Scaloni tienen vínculos con Estudiantes de La Plata y buscaron quitarle carga extradeportiva al partido por el antecedente de la Guerra de Malvinas.

“Mezclar el fútbol con aquella guerra sería una falta de respeto a nuestros muertos que están enterrados en las islas”, había declarado Bilardo antes del encuentro de 1986.

Scaloni adoptó una postura similar y sostuvo que no se debe “buscar otra cosa” alrededor del partido. “Es un simple partido de fútbol”, afirmó el entrenador argentino.

El historial entre Argentina e Inglaterra en mundiales

5 partidos jugados

1 victoria para Argentina

1 empate (avanzó Argentina por penales)

3 victorias para Inglaterra

Cuándo juega Argentina vs. Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

El partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 se llevará a cabo el miércoles 15 de julio desde las 16:00 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.