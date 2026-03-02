Intentó robar una moto con un chico de 15 años, fue detenido y condenado

La persecución y la detención

El propietario de la vivienda y su pareja se encontraban en el comedor cuando escucharon el golpe. Al asomarse por la ventana, vieron a los dos sujetos junto al rodado. El damnificado salió inmediatamente en persecución, mientras su pareja llamó al 911 y aportó las características físicas y de vestimenta de los sospechosos, además de advertir que habían huido por un descampado cercano.

Personal policial se dirigió por calle Salta hasta el otro extremo del terreno baldío. Allí encontraron a ambos individuos con la rueda sustraída y la herramienta en su poder. En ese mismo lugar fueron aprehendidos.

La causa fue investigada por la fiscal Yanina Galante, con la asistencia de la ayudante fiscal Lucia Escudero.

El delito fue calificado como hurto agravado por la participación de un menor en grado de tentativa y hurto simple en grado de tentativa. A través de un juicio abreviado, Romero fue condenado a seis meses de prisión condicional.

image

Robo en supermercado y prisión efectiva

Un día después, el 27 de febrero de 2026, a las 11:12, otro hecho de hurto volvió a activar el procedimiento especial de flagrancia en el mismo departamento.

En esta ocasión, el escenario fue el supermercado Changomas de Chimbas. El acusado ingresó al local y tomó un shampoo Dove de 400 ml, un acondicionador Dove de 400 ml y una crema humectante Nivea de 400 ml. Los ocultó entre sus prendas. El valor total de la mercadería ascendía a $26.897.

Tras cruzar la línea de cajas sin abonar, fue interceptado por personal de seguridad privada, que había seguido toda la secuencia mediante las cámaras. Ante el requerimiento, el hombre extrajo los productos escondidos. Luego se dio aviso al 911 y la Policía procedió a su aprehensión.

Los efectivos consultaron a la Unidad de Abordaje Territorial y, por disposición judicial, se inició el Procedimiento Especial de Flagrancia. Se le informó al detenido el delito imputado, su derecho a guardar silencio y a designar defensor.

En esta causa intervino nuevamente la fiscal Yanina Galante, junto a la ayudante fiscal Milagros Veron.

El delito fue calificado como hurto en grado de tentativa. Mediante acuerdo de juicio abreviado, el acusado recibió dos meses de prisión efectiva, se declaró su reincidencia y se dictó prisión preventiva.