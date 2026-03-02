Intentó robar una moto con un chico de 15 años, fue detenido y condenado
Un hombre fue condenado a seis meses de prisión condicional tras intentar robar la rueda de una moto en Chimbas junto a un menor de 15 años. Fueron atrapados tras una persecución. Un día después, otro fue condenado a prisión efectiva por hurto en un supermercado.
Una maniobra rápida, a plena luz del día y frente a una vivienda habitada. Así comenzó el intento de hurto que terminó con una condena en el departamento Chimbas.
El hecho ocurrió el 26 de febrero de 2026, alrededor de las 17, en el Loteo Santa Isabel, sobre calle 11 de Septiembre, manzana J, casa 5. Allí, Juan Ignacio Romero llegó acompañado de un menor de 15 años y se dirigió directamente hacia una motocicleta Yamaha 125 negra, dominio 505 HES, que estaba estacionada en la vereda.
Según la reconstrucción judicial, ambos utilizaron una llave francesa de mango negro con detalles anaranjados, de ajuste regulable, para aflojar la tuerca que sostenía la rueda delantera. Lograron retirarla y se disponían a llevársela cuando el movimiento hizo que la motocicleta cayera contra una ventana de la casa. Ese estruendo cambió el rumbo de la escena.
El propietario de la vivienda y su pareja se encontraban en el comedor cuando escucharon el golpe. Al asomarse por la ventana, vieron a los dos sujetos junto al rodado. El damnificado salió inmediatamente en persecución, mientras su pareja llamó al 911 y aportó las características físicas y de vestimenta de los sospechosos, además de advertir que habían huido por un descampado cercano.
Personal policial se dirigió por calle Salta hasta el otro extremo del terreno baldío. Allí encontraron a ambos individuos con la rueda sustraída y la herramienta en su poder. En ese mismo lugar fueron aprehendidos.
La causa fue investigada por la fiscal Yanina Galante, con la asistencia de la ayudante fiscal Lucia Escudero.
El delito fue calificado como hurto agravado por la participación de un menor en grado de tentativa y hurto simple en grado de tentativa. A través de un juicio abreviado, Romero fue condenado a seis meses de prisión condicional.
Robo en supermercado y prisión efectiva
Un día después, el 27 de febrero de 2026, a las 11:12, otro hecho de hurto volvió a activar el procedimiento especial de flagrancia en el mismo departamento.
En esta ocasión, el escenario fue el supermercado Changomas de Chimbas. El acusado ingresó al local y tomó un shampoo Dove de 400 ml, un acondicionador Dove de 400 ml y una crema humectante Nivea de 400 ml. Los ocultó entre sus prendas. El valor total de la mercadería ascendía a $26.897.
Tras cruzar la línea de cajas sin abonar, fue interceptado por personal de seguridad privada, que había seguido toda la secuencia mediante las cámaras. Ante el requerimiento, el hombre extrajo los productos escondidos. Luego se dio aviso al 911 y la Policía procedió a su aprehensión.
Los efectivos consultaron a la Unidad de Abordaje Territorial y, por disposición judicial, se inició el Procedimiento Especial de Flagrancia. Se le informó al detenido el delito imputado, su derecho a guardar silencio y a designar defensor.
En esta causa intervino nuevamente la fiscal Yanina Galante, junto a la ayudante fiscal Milagros Veron.
El delito fue calificado como hurto en grado de tentativa. Mediante acuerdo de juicio abreviado, el acusado recibió dos meses de prisión efectiva, se declaró su reincidencia y se dictó prisión preventiva.