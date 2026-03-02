Docentes en paro y negociación abierta: el miércoles llega una nueva oferta

“No hay un conflicto, queremos lo mismo”

Achem buscó bajar el tono de la confrontación y marcó diferencias con el escenario nacional. “Entendemos que no hay un conflicto, el Gobierno quiere lo mismo que los gremios”, afirmó. Y agregó: “Los sindicalistas nos plantean una situación que conocemos y no somos ajenos”.

El funcionario recordó que la gestión de Marcelo Orrego asumió el compromiso de recomponer salarios estatales desde el inicio, abrió paritarias apenas tomó el mando y sostuvo negociaciones permanentes.

Además, destacó que la Provincia absorbió el Fondo de Incentivo Docente y el ítem conectividad tras la quita de esos recursos por parte del Gobierno nacional, y que esos montos fueron incrementados y pasados a remunerativos.

Achem reconoció el impacto del contexto económico, pero advirtió que las mejoras salariales deben ajustarse a la realidad de las cuentas provinciales. “Es una situación difícil porque hay una política a nivel nacional referida a salarios estatales que está muy distante de la que venimos teniendo en San Juan”, expresó.

Sostuvo que el objetivo es que los aumentos le ganen a la inflación, aunque aclaró que la evolución de la recaudación depende en gran parte del escenario nacional. En ese marco, remarcó que el gobernador logró sostener el equilibrio fiscal y la cadena de pagos sin trasladar el ajuste al salario estatal.

Descuentos y clima político

Consultado sobre la posibilidad de descontar el día de paro, fue categórico: “Vamos a tratar de no llegar ahí. Descontar un día de paro en su familia representa mucho. No vamos a meter a todos en la misma bolsa”.

También deslizó que parte del conflicto tiene componentes políticos. “Uno puede ver en los manifiestos de los gremios cuestiones que tienen que ver con política nacional”, señaló. La expectativa ahora está puesta en la reunión del miércoles. Según confirmó, será la quinta instancia de negociación y, como en las anteriores, el Ejecutivo promete mejorar la propuesta.

Mientras tanto, padres y estudiantes esperan una señal concreta que permita recuperar la normalidad en las aulas y darle previsibilidad a un ciclo lectivo que comenzó bajo tensión.