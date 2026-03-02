"
Silvia Fuentes dio inicio al Ciclo Lectivo 2026 en las escuelas sanjuaninas

Con la meta de cumplir 189 días de clases, la provincia puso en marcha un nuevo año escolar marcado por la toma de posesión de nuevos docentes y la promesa de mayor tecnología.

Las puertas de las escuelas sanjuaninas volvieron a abrirse este lunes para recibir a miles de alumnos de nivel inicial, primario y educación especial. En un clima de entusiasmo y reencuentros, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, encabezó el acto central en la Escuela Fray Luis Beltrán, en Rawson, marcando el inicio formal de una etapa que busca garantizar el derecho al aprendizaje en cada rincón de la provincia. La jornada no solo fue especial para los estudiantes, sino también para los docentes recién designados, quienes realizaron la toma de posesión de sus cargos, asumiendo el compromiso de guiar a las nuevas generaciones en este ciclo que hoy comienza.

Durante la apertura, la funcionaria destacó que este año se trabajará bajo el lineamiento del gobernador Marcelo Orrego de transformar la educación mediante la incorporación de tecnología en las aulas y el sostenimiento de beneficios como el boleto escolar gratuito. Mientras tanto, en diversos puntos de San Juan, directores y supervisores acompañaron de forma simultánea los actos en otros establecimientos, reforzando la idea de una gestión presente en el territorio. Con el calendario escolar ya en marcha, la provincia se encamina a cumplir con los 189 días de clases acordados, priorizando la estabilidad y el fortalecimiento de los vínculos entre la comunidad educativa y el Estado.

Fuente: prensa Gobierno

