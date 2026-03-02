Silvia Fuentes dio inicio al Ciclo Lectivo 2026 en las escuelas sanjuaninas

Durante la apertura, la funcionaria destacó que este año se trabajará bajo el lineamiento del gobernador Marcelo Orrego de transformar la educación mediante la incorporación de tecnología en las aulas y el sostenimiento de beneficios como el boleto escolar gratuito. Mientras tanto, en diversos puntos de San Juan, directores y supervisores acompañaron de forma simultánea los actos en otros establecimientos, reforzando la idea de una gestión presente en el territorio. Con el calendario escolar ya en marcha, la provincia se encamina a cumplir con los 189 días de clases acordados, priorizando la estabilidad y el fortalecimiento de los vínculos entre la comunidad educativa y el Estado.

Fuente: prensa Gobierno