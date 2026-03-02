"
Por el paro reprogramaron las inscripciones y los exámenes del secundario

Entre mesas de examen postergadas y la ansiedad de los padres por las vacantes, las escuelas reajustan sus fechas para garantizar el inicio del ciclo lectivo.

Este lunes, lo que debía ser una jornada clave para exámenes e inscripciones se vio alterada por una medida de fuerza que obligó a las autoridades escolares a reprogramar las mesas de examen del pasado 19 de febrero.

Mientras algunos docentes lograron conformar las mesas para evaluar a los alumnos que asistieron desde temprano, otras instancias debieron postergarse para el próximo miércoles 4 de marzo, sumando una cuota de suspenso a los adolescentes que buscan cerrar sus carpetas antes de volver a las aulas.

Silvia Fuentes dio inicio al Ciclo Lectivo 2026 en las escuelas sanjuaninas

Las puertas de las escuelas sanjuaninas volvieron a abrirse este lunes para recibir a miles de alumnos de nivel inicial, primario y educación especial. En un clima de entusiasmo y reencuentros, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, encabezó el acto central en la Escuela Fray Luis Beltrán, en Rawson, marcando el inicio formal de una etapa que busca garantizar el derecho al aprendizaje en cada rincón de la provincia. La jornada no solo fue especial para los estudiantes, sino también para los docentes recién designados, quienes realizaron la toma de posesión de sus cargos, asumiendo el compromiso de guiar a las nuevas generaciones en este ciclo que hoy comienza.

Durante la apertura, la funcionaria destacó que este año se trabajará bajo el lineamiento del gobernador Marcelo Orrego de transformar la educación mediante la incorporación de tecnología en las aulas y el sostenimiento de beneficios como el boleto escolar gratuito. Mientras tanto, en diversos puntos de San Juan, directores y supervisores acompañaron de forma simultánea los actos en otros establecimientos, reforzando la idea de una gestión presente en el territorio. Con el calendario escolar ya en marcha, la provincia se encamina a cumplir con los 189 días de clases acordados, priorizando la estabilidad y el fortalecimiento de los vínculos entre la comunidad educativa y el Estado.

