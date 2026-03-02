Por el paro reprogramaron las inscripciones y los exámenes del secundario

Mientras algunos docentes lograron conformar las mesas para evaluar a los alumnos que asistieron desde temprano, otras instancias debieron postergarse para el próximo miércoles 4 de marzo, sumando una cuota de suspenso a los adolescentes que buscan cerrar sus carpetas antes de volver a las aulas.

Silvia Fuentes dio inicio al Ciclo Lectivo 2026 en las escuelas sanjuaninas

Las puertas de las escuelas sanjuaninas volvieron a abrirse este lunes para recibir a miles de alumnos de nivel inicial, primario y educación especial. En un clima de entusiasmo y reencuentros, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, encabezó el acto central en la Escuela Fray Luis Beltrán, en Rawson, marcando el inicio formal de una etapa que busca garantizar el derecho al aprendizaje en cada rincón de la provincia. La jornada no solo fue especial para los estudiantes, sino también para los docentes recién designados, quienes realizaron la toma de posesión de sus cargos, asumiendo el compromiso de guiar a las nuevas generaciones en este ciclo que hoy comienza.