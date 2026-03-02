El inicio del traslado de mineral desde Hualilán hacia el complejo industrial Casposo bajo el esquema de toll milling no es simplemente un hito operativo; es una decisión estratégica que define el modelo de desarrollo del proyecto. En lugar de asumir el CAPEX completo de una planta propia en una etapa temprana, se priorizó la generación de flujo y la reducción del riesgo, acortando el camino al cash flow, validando la operación en escala real y optimizando la estructura de capital antes de una futura expansión. No se trata únicamente de producir, sino de crecer con disciplina y visión de largo plazo.
Luego de 17 años, San Juan vuelve a poner en producción una mina de oro
