Luego de 17 años, San Juan vuelve a poner en producción una mina de oro

Hoy esa decisión ya se traduce en un impacto económico concreto que supera los 76.000 millones de pesos en compromisos contractuales en ejecución, reflejando inversión real, actividad sostenida y una cadena de valor plenamente activa en la provincia.

Ese impacto se manifiesta también en el empleo y en el fortalecimiento del entramado productivo local. La totalidad de nuestros empleados y profesionales son argentinos y sanjuaninos, con fuerte presencia de trabajadores de Ullum y Calingasta, al igual que nuestras empresas contratistas y proveedores. Cada contrato adjudicado, cada empresa involucrada y cada puesto de trabajo generado forman parte de un modelo de desarrollo que prioriza la integración regional y la creación de oportunidades concretas para la industria.