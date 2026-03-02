"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > prontuario

Alto prontuario: detuvieron a "Lagrimita" Giménez tras robar e intentar escapar

Robó una bicicleta a un menor, intentó huir por el fondo de una casa y se arrojó a un canal. “Lagrimita” Giménez volvió a caer en Chimbas y suma un extenso prontuario, con antecedentes por asaltos, arma y fugas desde 2016.

Sebastián Andrés Giménez, conocido en el ambiente policial como “Lagrimita”, fue detenido este lunes en Chimbas tras robar una bicicleta a un menor y protagonizar una fuga que incluyó una persecución, el ingreso a una vivienda y un salto desesperado a un canal.

El hecho ocurrió en la intersección de avenida Benavídez y calle Alem. Según fuentes policiales, el hombre de 35 años fue visto huyendo con la bicicleta del menor, lo que desató la inmediata reacción de la madre del chico, que salió en su persecución.

Giménez ingresó a un domicilio de la zona y, cuando la Policía llegó al lugar, intentó escapar por el fondo. La fuga terminó de manera insólita: se arrojó a un canal con la intención de evitar la detención. Finalmente, con la intervención de Bomberos, fue sacado del agua y aprehendido.

Te puede interesar...

Quedó a disposición de la Justicia, imputado por Robo Simple, bajo el procedimiento especial de flagrancia, por disposición del fiscal Juan Martín Mattar, de la UFI de Flagrancia.

Un nombre repetido en las crónicas policiales

La caída de hoy no es un hecho aislado. El alias “Lagrimita” aparece en registros policiales desde su adolescencia. En 2016, cuando tenía 17 años, fue señalado como autor de un asalto a un remisero. Tras una persecución, terminó escondido debajo de la cama de una pareja de ancianos en una vivienda cercana. Aquella detención estuvo marcada por disturbios en la zona y agresiones a efectivos policiales.

Un año más tarde, en 2017, volvió a ser noticia cuando fue aprehendido durante un operativo en inmediaciones de un corsódromo. En esa ocasión llevaba oculto entre sus prendas un revólver calibre 32 sin municiones y se le iniciaron causas por atentado y resistencia a la autoridad y portación de arma de fuego.

En 2022, ya mayor de edad, protagonizó otro robo de bicicleta, esta vez a un adulto mayor que compraba en una panadería. La persecución incluyó un operativo cerrojo y una fuga por los techos de viviendas vecinas. El caso terminó en un juicio abreviado con una condena de un año y un mes de prisión efectiva.

Un patrón que se repite

La detención de este lunes vuelve a poner su nombre en la escena policial local. Robo de bicicletas, intentos de fuga, ingresos a domicilios para esconderse y persecuciones forman parte de un patrón que se repite a lo largo de los años.

Esta vez, la imagen que dejó fue la de un intento desesperado por escapar arrojándose a un canal. Sin embargo, la maniobra no fue suficiente: “Lagrimita” volvió a caer y quedó nuevamente a disposición de la Justicia.

Por Gabriel Rotter.

Temas

Te puede interesar