Giro en el caso de la alumna armada en Mendoza: detuvieron a un celador

image

La investigación tiene como punto de partida el dramático episodio ocurrido hace casi seis meses en la escuela Escuela Marcelino Blanco, ubicada en la localidad de La Paz.

Ese día, la alumna ingresó al edificio con una pistola 9 milímetros que había sustraído a su padre, un excomisario de la Policía de San Luis. Durante cerca de seis horas, la menor deambuló armada por el colegio y efectuó dos disparos al aire.

El hecho obligó a evacuar de inmediato a sus compañeros. Varios estudiantes debieron recibir asistencia por cuadros de shock. Tras intensas negociaciones, la adolescente entregó el arma y fue trasladada para recibir atención médica y contención psicológica.

Un cambio radical en la investigación

En un primer momento, los investigadores analizaron distintas hipótesis para explicar lo ocurrido: posibles situaciones de bullying, grooming o conflictos pedagógicos. Sin embargo, el relato posterior de la menor ante los especialistas modificó por completo el rumbo de la causa.

La denuncia de abuso apuntó directamente al celador, que ahora permanece bajo custodia mientras se define su situación procesal.

Las pericias continúan en curso para esclarecer los detalles del caso y garantizar la protección integral de la víctima, en una causa que volvió a poner en debate los mecanismos de control y prevención dentro de los establecimientos educativos.