Una mujer no pagó el Uber y el conductor regresó a buscarla con un patrullero

El chofer de Uber esperó durante varios minutos frente a la vivienda, pero al notar que el tiempo pasaba y ella no regresaba, decidió retirarse.

Lejos de dar el viaje por perdido, el conductor se dirigió a las autoridades para denunciar lo ocurrido y pidió ayuda al 911. Regresó poco después al domicilio de la joven, pero esta vez lo hizo acompañado por un patrullero de la policía. Al ver las luces de las balizas y encontrarse con los uniformados en su puerta, la actitud de la pasajera cambió de inmediato.