Una mujer no pagó el Uber y el conductor regresó a buscarla con un patrullero

Cansado de la falta de respuesta, el trabajador solicitó la presencia policial para lograr que la pasajera abonara el viaje tras una larga espera.

El sábado por la mañana, lo que parecía ser un traslado habitual de una joven que regresaba de trabajar se convirtió en una escena de tensión en pleno corazón de Capital. Al llegar a su domicilio, la pasajera descendió del vehículo con la excusa de buscar el dinero para pagar el servicio, pero una vez que cruzó la puerta de su casa, no regresó más.

El chofer de Uber esperó durante varios minutos frente a la vivienda, pero al notar que el tiempo pasaba y ella no regresaba, decidió retirarse.

Lejos de dar el viaje por perdido, el conductor se dirigió a las autoridades para denunciar lo ocurrido y pidió ayuda al 911. Regresó poco después al domicilio de la joven, pero esta vez lo hizo acompañado por un patrullero de la policía. Al ver las luces de las balizas y encontrarse con los uniformados en su puerta, la actitud de la pasajera cambió de inmediato.

Finalmente, ante la presencia policial, la mujer salió a la calle y pagó la totalidad del viaje.

