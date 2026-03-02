"
Del primer puesto en temperaturas a la alerta por tormentas en San Juan

San Juan encabezó hoy el ranking nacional de temperaturas con 39,5°C. Tras haber sido segunda ayer, ahora rige doble alerta amarilla por tormentas y viento.

San Juan no solo volvió al top 10: este lunes fue la ciudad más calurosa del país. Así lo marcó el ranking de las 18 horas del Servicio Meteorológico Nacional, donde la capital provincial apareció en el primer lugar con 39,5°C y una humedad del 18%.

El dato no es menor. Ayer la provincia había ocupado el segundo puesto nacional, y en menos de 24 horas escaló al primer lugar, consolidándose como el punto más caliente de la Argentina en la jornada.

CALOR SAN JUAN

Durante el reporte previo de las 16 horas, el termómetro ya marcaba 38,3°C, anticipando una tarde sofocante que terminó posicionando a San Juan en la cima del ranking.

Ahora, tormentas y viento intenso

Con el calor todavía latente, el foco se traslada a lo que ocurrirá durante la noche y la madrugada. La Dirección de Protección Civil de San Juan emitió un doble alerta amarillo por tormentas fuertes y viento.

El aviso por tormentas incluye a 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín, Valle Fértil, 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía y zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento.

Se esperan tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con posible caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de hasta 60 km/h. Las lluvias acumuladas podrían oscilar entre 25 y 50 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en sectores puntuales.

Ráfagas que podrían superar los 75 km/h

El segundo alerta está vinculado al viento. Se prevén ráfagas del sector norte de entre 35 y 50 km/h, con picos que podrían superar los 75 km/h. En cordillera y el sur provincial se anticipan vientos del oeste de entre 40 y 60 km/h.

Las autoridades recomendaron asegurar objetos sueltos, evitar circular por calles anegadas y mantenerse informados por canales oficiales. Ante emergencias, están habilitados los números 103 y 911.

San Juan pasó del segundo puesto ayer al primer lugar hoy en el ranking nacional de calor, y ahora se prepara para una noche marcada por inestabilidad y viento intenso.

