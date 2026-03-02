Del primer puesto en temperaturas a la alerta por tormentas en San Juan

Ahora, tormentas y viento intenso

Con el calor todavía latente, el foco se traslada a lo que ocurrirá durante la noche y la madrugada. La Dirección de Protección Civil de San Juan emitió un doble alerta amarillo por tormentas fuertes y viento.

El aviso por tormentas incluye a 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín, Valle Fértil, 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía y zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento.

Se esperan tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con posible caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de hasta 60 km/h. Las lluvias acumuladas podrían oscilar entre 25 y 50 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en sectores puntuales.

Ráfagas que podrían superar los 75 km/h

El segundo alerta está vinculado al viento. Se prevén ráfagas del sector norte de entre 35 y 50 km/h, con picos que podrían superar los 75 km/h. En cordillera y el sur provincial se anticipan vientos del oeste de entre 40 y 60 km/h.

Las autoridades recomendaron asegurar objetos sueltos, evitar circular por calles anegadas y mantenerse informados por canales oficiales. Ante emergencias, están habilitados los números 103 y 911.

San Juan pasó del segundo puesto ayer al primer lugar hoy en el ranking nacional de calor, y ahora se prepara para una noche marcada por inestabilidad y viento intenso.