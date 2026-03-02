Más de 41 mil sanjuaninos ya se inscribieron al Boleto Gratuito

Para quienes ya cuentan con la aprobación en la página oficial, existen tres caminos sencillos para validar la SUBE por única vez. El método más directo para muchos es aprovechar el momento de subir al micro: basta con pedirle al chofer que presione la tecla F6 en la unidad validadora antes de apoyar el plástico. Para los más tecnológicos, la aplicación móvil de SUBE permite hacerlo desde casa si el teléfono cuenta con tecnología NFC, simplemente acercando la tarjeta al celular.

Como tercera opción, siguen vigentes las Terminales Automáticas SUBE (TAS) distribuidas en puntos estratégicos de la provincia, donde solo es necesario apoyar el plástico en la ranura y esperar la confirmación en pantalla. Con estas herramientas, el Gobierno busca agilizar el acceso a un derecho fundamental que garantiza la movilidad de estudiantes y educadores, asegurando que el inicio de clases no se vea empañado por complicaciones administrativas en las paradas de colectivos.