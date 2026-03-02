"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > boleto gratuito

Más de 41 mil sanjuaninos ya se inscribieron al Boleto Gratuito

El Ministerio de Gobierno detalló los pasos clave para activar el beneficio en la tarjeta SUBE y asegurar los viajes sin costo para alumnos y docentes.

El inicio del ciclo lectivo 2026 trajo consigo una gestión masiva para el bolsillo de las familias sanjuaninas: el Boleto Escolar y Docente Gratuito. Con más de 41 mil inscriptos hasta la fecha, el foco de las autoridades se centra ahora en despejar las dudas sobre cómo transformar ese trámite digital en una realidad al subir al colectivo. No basta con la aprobación en la web; el sistema requiere un último paso de acreditación en la tarjeta física para que el lector del transporte reconozca el beneficio y no descuente el saldo.

Para quienes ya cuentan con la aprobación en la página oficial, existen tres caminos sencillos para validar la SUBE por única vez. El método más directo para muchos es aprovechar el momento de subir al micro: basta con pedirle al chofer que presione la tecla F6 en la unidad validadora antes de apoyar el plástico. Para los más tecnológicos, la aplicación móvil de SUBE permite hacerlo desde casa si el teléfono cuenta con tecnología NFC, simplemente acercando la tarjeta al celular.

Como tercera opción, siguen vigentes las Terminales Automáticas SUBE (TAS) distribuidas en puntos estratégicos de la provincia, donde solo es necesario apoyar el plástico en la ranura y esperar la confirmación en pantalla. Con estas herramientas, el Gobierno busca agilizar el acceso a un derecho fundamental que garantiza la movilidad de estudiantes y educadores, asegurando que el inicio de clases no se vea empañado por complicaciones administrativas en las paradas de colectivos.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar