El inicio del ciclo lectivo 2026 trajo consigo una gestión masiva para el bolsillo de las familias sanjuaninas: el Boleto Escolar y Docente Gratuito. Con más de 41 mil inscriptos hasta la fecha, el foco de las autoridades se centra ahora en despejar las dudas sobre cómo transformar ese trámite digital en una realidad al subir al colectivo. No basta con la aprobación en la web; el sistema requiere un último paso de acreditación en la tarjeta física para que el lector del transporte reconozca el beneficio y no descuente el saldo.
Más de 41 mil sanjuaninos ya se inscribieron al Boleto Gratuito
El Ministerio de Gobierno detalló los pasos clave para activar el beneficio en la tarjeta SUBE y asegurar los viajes sin costo para alumnos y docentes.