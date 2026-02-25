"
Ocho pasajeros terminaron en el hospital tras el impacto de un colectivo

El siniestro ocurrió en el cruce de Rawson y Libertador. Los afectados viajaban en una unidad de la Red Tulum y fueron asistidos por golpes leves.

Un fuerte susto se llevaron los pasajeros de la Línea 407 de la empresa Albardón este miércoles en pleno centro. Por motivos que aún se encuentran bajo investigación, el chofer de la unidad de la Red Tulum realizó una maniobra de frenado brusco en la intersección de avenida Rawson y Libertador y chocó con un auto.

Producto de la inercia, ocho personas que viajaban en el colectivo sufrieron golpes y diversas contusiones. Ante la situación, se solicitó la presencia de ambulancias en el lugar para asistir a los heridos.

Desde el personal policial informaron que los ocho afectados fueron trasladados al servicio de urgencias del Hospital Rawson para una mejor evaluación. Afortunadamente, se confirmó que ninguno presentaba heridas de gravedad y se encuentran fuera de peligro.

