Ocho pasajeros terminaron en el hospital tras el impacto de un colectivo

Producto de la inercia, ocho personas que viajaban en el colectivo sufrieron golpes y diversas contusiones. Ante la situación, se solicitó la presencia de ambulancias en el lugar para asistir a los heridos.

Desde el personal policial informaron que los ocho afectados fueron trasladados al servicio de urgencias del Hospital Rawson para una mejor evaluación. Afortunadamente, se confirmó que ninguno presentaba heridas de gravedad y se encuentran fuera de peligro.