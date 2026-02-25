Un fuerte susto se llevaron los pasajeros de la Línea 407 de la empresa Albardón este miércoles en pleno centro. Por motivos que aún se encuentran bajo investigación, el chofer de la unidad de la Red Tulum realizó una maniobra de frenado brusco en la intersección de avenida Rawson y Libertador y chocó con un auto.
San Juan 8 > Policiales > Red Tulum
Ocho pasajeros terminaron en el hospital tras el impacto de un colectivo
El siniestro ocurrió en el cruce de Rawson y Libertador. Los afectados viajaban en una unidad de la Red Tulum y fueron asistidos por golpes leves.