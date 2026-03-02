¿Dejó la puerta abierta? Qué dijo Di María sobre jugar el Mundial con la Selección

La respuesta sorprendió por su tono. Si bien mantuvo su postura firme, admitió que la puerta no está completamente cerrada. “Yo estoy tranquilo. Sé lo que se habla y lo que se dice. Los chicos a veces me escriben cuando subo fotos o hago goles, pero estoy bien, agradecido. Soy contundente, sigo igual, sigo igual”, agregó.

Una decisión tomada… antes de la última Copa América

Di María explicó que su salida de la Albiceleste no fue producto del título en la última Copa América, sino una determinación previa. “No me fui porque salí campeón. Me iba a ir después del Mundial porque sentía que cumplía un ciclo. En la Copa América lo dije de entrada porque venían muchos chicos y sentía que estaba ocupando un lugar”, sostuvo.

“Cuando uno está le saca la posibilidad a los que vienen de atrás. A mi punto de vista eso no es lindo”, remarcó.

Con 37 años y todavía determinante en partidos grandes, Fideo volvió a demostrar que su talento sigue intacto. Ahora, la incógnita es otra: si el corazón y el contexto lo empujarán a cambiar una decisión que parecía definitiva.