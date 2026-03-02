¿Dejó la puerta abierta? Qué dijo Di María sobre jugar el Mundial con la Selección

Lesionado, pero decisivo. Así fue el regreso de Ángel Di María al clásico rosarino. El campeón del mundo abrió el 2-0 de Rosario Central ante Newell's Old Boys en el Coloso del Parque y desató la locura canalla. El triunfo no solo estiró a 22 partidos la diferencia en el historial reciente, sino que además complicó a su eterno rival en la pelea por el descenso.
