¿Dejó la puerta abierta? Qué dijo Di María sobre jugar el Mundial con la Selección

Luego de ser la figura del clásico rosarino, a Ángel Di María le preguntaron si hay posibilidades de que vuelva a la Scaloneta para la Copa del Mundo. Su respuesta.

Lesionado, pero decisivo. Así fue el regreso de Ángel Di María al clásico rosarino. El campeón del mundo abrió el 2-0 de Rosario Central ante Newell's Old Boys en el Coloso del Parque y desató la locura canalla. El triunfo no solo estiró a 22 partidos la diferencia en el historial reciente, sino que además complicó a su eterno rival en la pelea por el descenso.

Pero un día después del impacto deportivo, la noticia volvió a llevar su nombre por otro motivo.

En diálogo con Urbana Play, en el programa Todo Pasa, Fideo fue consultado sobre la posibilidad de disputar el Mundial 2026 con la Selección argentina de fútbol. Y aunque reiteró que su ciclo estaba cumplido, dejó una frase que encendió la ilusión. “Volver se puede volver siempre, esa es la realidad”.

La respuesta sorprendió por su tono. Si bien mantuvo su postura firme, admitió que la puerta no está completamente cerrada. “Yo estoy tranquilo. Sé lo que se habla y lo que se dice. Los chicos a veces me escriben cuando subo fotos o hago goles, pero estoy bien, agradecido. Soy contundente, sigo igual, sigo igual”, agregó.

Una decisión tomada… antes de la última Copa América

Di María explicó que su salida de la Albiceleste no fue producto del título en la última Copa América, sino una determinación previa. “No me fui porque salí campeón. Me iba a ir después del Mundial porque sentía que cumplía un ciclo. En la Copa América lo dije de entrada porque venían muchos chicos y sentía que estaba ocupando un lugar”, sostuvo.

“Cuando uno está le saca la posibilidad a los que vienen de atrás. A mi punto de vista eso no es lindo”, remarcó.

Con 37 años y todavía determinante en partidos grandes, Fideo volvió a demostrar que su talento sigue intacto. Ahora, la incógnita es otra: si el corazón y el contexto lo empujarán a cambiar una decisión que parecía definitiva.

