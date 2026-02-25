Un hombre de 61 años, identificado como Miguel Ángel Leiva, perdió la vida anoche tras protagonizar un fuerte vuelco en el departamento Ullum. El fatal accidente se registró minutos después de las 22:00 sobre la Ruta Nacional 149, unos 300 metros al este del cruce con la Ruta 436.
Siniestro fatal: un conductor de Rivadavia volcó en Ullum y murió en el acto
El trágico siniestro ocurrió anoche sobre la Ruta 149, cuando la víctima regresaba desde el departamento Iglesia en su automóvil.