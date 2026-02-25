Siniestro fatal: un conductor de Rivadavia volcó en Ullum y murió en el acto

WhatsApp Image 2026-02-25 at 09.14.57

Según informaron fuentes policiales de la Comisaría 15°, Leiva circulaba desde Iglesia hacia el Gran San Juan al mando de un Peugeot 208 blanco. Por motivos que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó que el rodado volcara violentamente.

Producto del impacto, el hombre, con domicilio en el barrio Córdoba de Rivadavia, falleció atrapado en el interior del habitáculo. En el lugar trabajó personal de Bomberos del Destacamento N° 8 de Las Flores, Policía Científica y la UFI de Delitos Especiales, que quedó a cargo de las actuaciones legales.