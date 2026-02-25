"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > ruta 149

Siniestro fatal: un conductor de Rivadavia volcó en Ullum y murió en el acto

El trágico siniestro ocurrió anoche sobre la Ruta 149, cuando la víctima regresaba desde el departamento Iglesia en su automóvil.

Un hombre de 61 años, identificado como Miguel Ángel Leiva, perdió la vida anoche tras protagonizar un fuerte vuelco en el departamento Ullum. El fatal accidente se registró minutos después de las 22:00 sobre la Ruta Nacional 149, unos 300 metros al este del cruce con la Ruta 436.

WhatsApp Image 2026-02-25 at 09.14.57

Según informaron fuentes policiales de la Comisaría 15°, Leiva circulaba desde Iglesia hacia el Gran San Juan al mando de un Peugeot 208 blanco. Por motivos que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó que el rodado volcara violentamente.

Producto del impacto, el hombre, con domicilio en el barrio Córdoba de Rivadavia, falleció atrapado en el interior del habitáculo. En el lugar trabajó personal de Bomberos del Destacamento N° 8 de Las Flores, Policía Científica y la UFI de Delitos Especiales, que quedó a cargo de las actuaciones legales.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar