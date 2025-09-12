"
Iniciaron sumario administrativo para el policía involucrado en la pelea vial

El efectivo tendría al menos otra causa en Control y Gestión. En tanto, junto al delivery se encuentran detenidos.

En rueda de prensa, el jefe de Policía, Néstor Álvarez, y el subsecretario de Control y Gestión, Damián Villavicencio, informaron sobre la situación judicial del policía Ariel Nievas, el efectivo policial involucrado en un confuso y violento episodio ocurrido este miércoles en plena Capital.

Tanto Nievas como Tobares se encuentran actualmente detenidos a la espera de la audiencia de formalización de la imputación, en una causa que investiga amenazas calificadas por el uso de arma de fuego y arma blanca.

El hecho tuvo lugar tras una discusión de tránsito entre Nievas, de 52 años, y Maximiliano Tobares, un repartidor de la plataforma Pedidos Ya, quien se desplazaba en una motocicleta Motomel 150 cc. Según los primeros informes, tras un cruce verbal en la vía pública, ambos continuaron su camino, pero más adelante volvieron a enfrentarse.

En ese segundo encuentro, Tobares habría exhibido un arma blanca, lo que provocó que Nievas reaccionara sacando su arma reglamentaria y efectuando un disparo. El proyectil, de acuerdo con los informes preliminares, habría impactado contra el suelo. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.

Las autoridades aclararon que Nievas se encontraba de franco, pero como parte del protocolo policial, está autorizado, y obligado, por portar su arma reglamentaria las 24 horas del día, los 365 días del año.

No obstante, se inició un sumario administrativo interno para determinar posibles responsabilidades disciplinarias. “Estamos analizando todos los antecedentes del efectivo. Existe una causa de 2020 en la que también estuvo involucrado, y estamos esperando el legajo completo para definir su situación”, detalló Villavicencio.

Las autoridades aseguraron que se trata de un “hecho aislado”, aunque reconocieron que es “llamativo” que un delivery ande durante con un arma blanca, se dice que sería un machete,

“Las cámaras de seguridad de la zona están completamente operativas. Si el hecho ocurrió donde se sospecha, ya está registrado y será clave para la investigación”, aseguró el jefe de Policía.

Por otro lado, hasta el momento se desconoce si el repartidor tendría antecedentes penales.

