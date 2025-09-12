Iniciaron sumario administrativo para el policía involucrado en la pelea vial

Feroz discusión de transito entre un policía y un delivery: incluyó disparo

En ese segundo encuentro, Tobares habría exhibido un arma blanca, lo que provocó que Nievas reaccionara sacando su arma reglamentaria y efectuando un disparo. El proyectil, de acuerdo con los informes preliminares, habría impactado contra el suelo. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.

Las autoridades aclararon que Nievas se encontraba de franco, pero como parte del protocolo policial, está autorizado, y obligado, por portar su arma reglamentaria las 24 horas del día, los 365 días del año.

No obstante, se inició un sumario administrativo interno para determinar posibles responsabilidades disciplinarias. “Estamos analizando todos los antecedentes del efectivo. Existe una causa de 2020 en la que también estuvo involucrado, y estamos esperando el legajo completo para definir su situación”, detalló Villavicencio.

Las autoridades aseguraron que se trata de un “hecho aislado”, aunque reconocieron que es “llamativo” que un delivery ande durante con un arma blanca, se dice que sería un machete,

“Las cámaras de seguridad de la zona están completamente operativas. Si el hecho ocurrió donde se sospecha, ya está registrado y será clave para la investigación”, aseguró el jefe de Policía.

Por otro lado, hasta el momento se desconoce si el repartidor tendría antecedentes penales.