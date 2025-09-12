Avanza en Diputados la ley que transformará taxis, remises y colectivos

Fin del alquiler de licencias : las habilitaciones de taxis y remises dejarán de ser un negocio transferible; cada registro será personal e intransferible.

Creación del Reprotran : un registro provincial obligatorio para choferes y vehículos de taxis, remises, colectivos, transporte escolar y de carga.

Mayor control sobre aplicaciones: plataformas como Uber y Didi serán consideradas “terceros de contactabilidad” y quedarán alcanzadas por el Código Civil y Comercial, lo que implica responsabilidades legales hacia los pasajeros.

En diálogo con la prensa, Cornejo afirmó:

“Es una ley que generará cambios profundos en un sistema antiguo, desordenado por el crecimiento poblacional y las nuevas tecnologías. La creación de un registro único permitirá ordenar y dar responsabilidad a todos los actores”.

El vicepresidente primero de la Cámara añadió que el Gobierno provincial “tiene el foco puesto en el usuario, en su seguridad y en ampliar las posibilidades de servicio fomentando al mismo tiempo una competencia sana e innovadora”.

Respecto al transporte de carga, Cornejo señaló que el nuevo registro permitirá “conocer el parque móvil de la provincia y la carga que se mueve desde y hacia San Juan, un dato que hoy se desconoce”.

Sobre la situación de taxis y remises, aseguró que habrá beneficios impositivos y de servicio para fortalecer a ese sector, considerado la “columna vertebral del sistema”.

Finalmente, anticipó que se trabaja en el desarrollo de una aplicación vinculada al Ciudadano Digital, que permitirá a los usuarios verificar en tiempo real si un vehículo está habilitado.

“El Gobierno ofrecerá todas las herramientas que garanticen seguridad a cada pasajero. Necesitamos orden y responsabilidad en un sector clave para el desenvolvimiento de los sanjuaninos”, concluyó.