El chofer del Uber embestido por un adolescente recibió el alta médica

Según informó el fiscal Adolfo Díaz, de la UFI de Delitos Especiales, Luna circulaba junto a dos pasajeros: Gimena Danila Álvarez y Héctor Illanes (64 años). Mientras que el conductor ya fue dado de alta, sus acompañantes permanecen internados según el reporte médico.

De acuerdo con el informe policial, el accidente se produjo cuando Gonzalo Ontiveros (17 años), acompañado de otro menor, circulaba por Av. Libertador de oeste a este y, tras sobrepasar imprudentemente a otro vehículo, invadió el carril contrario. En ese momento, el auto conducido por Luna transitaba en sentido este-oeste, resultando en el choque frontal.