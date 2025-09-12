"
El chofer del Uber embestido por un adolescente recibió el alta médica

Roberto Carlos Luna, que circulaba con dos pasajeros, ya se encuentra fuera de riesgo; sus acompañantes continúan internados tras el siniestro vial ocurrido en Marquesado.

A cinco días del siniestro vial ocurrido en la madrugada del domingo 7 de septiembre, Roberto Carlos Luna, conductor de Uber, recibió el alta médica. El accidente tuvo lugar sobre Av. Libertador y Sgto. Baigorria, en Marquesado, cuando un adolescente de 17 años perdió el control de su vehículo tras sobrepasar a gran velocidad y cruzar al carril contrario, impactando frontalmente contra el auto de Luna.

Según informó el fiscal Adolfo Díaz, de la UFI de Delitos Especiales, Luna circulaba junto a dos pasajeros: Gimena Danila Álvarez y Héctor Illanes (64 años). Mientras que el conductor ya fue dado de alta, sus acompañantes permanecen internados según el reporte médico.

De acuerdo con el informe policial, el accidente se produjo cuando Gonzalo Ontiveros (17 años), acompañado de otro menor, circulaba por Av. Libertador de oeste a este y, tras sobrepasar imprudentemente a otro vehículo, invadió el carril contrario. En ese momento, el auto conducido por Luna transitaba en sentido este-oeste, resultando en el choque frontal.

Por tratarse de un menor de edad, el caso quedó a cargo del Segundo Juzgado de Menor en turno, que asumió las actuaciones correspondientes.

El incidente pone en evidencia la importancia de la responsabilidad al volante y la intervención de autoridades judiciales y policiales ante siniestros que involucran a menores y generan riesgos para terceros.

