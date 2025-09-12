A cinco días del siniestro vial ocurrido en la madrugada del domingo 7 de septiembre, Roberto Carlos Luna, conductor de Uber, recibió el alta médica. El accidente tuvo lugar sobre Av. Libertador y Sgto. Baigorria, en Marquesado, cuando un adolescente de 17 años perdió el control de su vehículo tras sobrepasar a gran velocidad y cruzar al carril contrario, impactando frontalmente contra el auto de Luna.
El chofer del Uber embestido por un adolescente recibió el alta médica
Roberto Carlos Luna, que circulaba con dos pasajeros, ya se encuentra fuera de riesgo; sus acompañantes continúan internados tras el siniestro vial ocurrido en Marquesado.