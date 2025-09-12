El circuito Santa Lucía MX Park recibe al mejor motocross de cuyo, con la presencia de pilotos locales, de Mendoza, San Luis y La Rioja, en la segunda competencia oficial que tiene este nuevo lugar. El evento, que a la par abrirá el campeonato sanjuanino, tendrá la organización del Club MX San Juan, y el apoyo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. El objetivo también es que se reanude la actividad en San Juan, con una disciplina que está recobrando fuerza con entrenamientos y carreras después de mucho tiempo.
Santa Lucia será escenario del Motocross cuyano este fin de semana
La quinta fecha de la especialidad se correrá este fin de semana en conjunto con la apertura del campeonato provincial.