Santa Lucia será escenario del Motocross cuyano este fin de semana

La actividad comienza el sábado con entrenamientos y clasificaciones a partir de las 11:00 hasta las 17:00, con un intervalo sobre las 14:00 para el mantenimiento de la pista. El domingo a las 10:00 se largan las primeras mangas, hasta las 13:30, y una hora más tarde se largan las segundas mangas, para finalizar a las 17:30 con entrega de premios.

Las entradas tendrán un costo de 8.000 pesos por persona para ambos días, y el cronograma contará con las siguientes categorías: Promocional/Principiante, 65cc, Damas, 50cc A y B, Máster B, C y Junior, 85cc A y B, MX1 y MX2.