Los abogados Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze renunciaron este viernes a la defensa de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), por “motivos personales”. La decisión se produce en plena investigación por presuntas coimas vinculadas a la compra de medicamentos para personas con discapacidad, donde Spagnuolo y otros exfuncionarios y empresarios, como los hermanos Kovalivker, son señalados en audios y pruebas documentales.
Causa ANDIS: Spagnuolo se quedó sin abogados, mientras lo estaban allanando
En medio de allanamientos y el hallazgo de dinero en efectivo, los defensores del exfuncionario se apartaron del caso por “motivos personales”. Un testigo ratificó los audios que señalan supuestas coimas en la provisión de medicamentos.