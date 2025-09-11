Feroz discusión de transito entre un policía y un delivery: incluyó disparo

En ese momento, Tobares habría exhibido un cuchillo, lo que provocó que Nievas respondiera sacando su arma reglamentaria y efectuando un disparo. Afortunadamente, no se registraron heridos.

La situación fue alertada de inmediato y en el lugar intervino personal policial y el ayudante fiscal Jorge Sánchez, quien dispuso la detención de ambos involucrados, así como el secuestro del arma reglamentaria del sargento y del cuchillo del repartidor.

La causa quedó en manos del fiscal Alejandro Mattar, de la UFI Genérica, quien ordenó la recopilación de las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir con precisión el hecho y determinar responsabilidades.