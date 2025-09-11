Un altercado vial derivó en un violento episodio este jueves por la tarde en la intersección de Scalabrini Ortiz y Avenida de Circunvalación, en la Ciudad de San Juan. Según fuentes judiciales, una discusión de tránsito entre un policía de franco y un repartidor de delivery escaló hasta un intercambio con armas blancas y de fuego.
Feroz discusión de transito entre un policía y un delivery: incluyó disparo
Un cruce de tránsito en Scalabrini Ortiz y Circunvalación terminó con un policía y un repartidor enfrentados con cuchillo y arma de fuego. Ambos fueron detenidos y la Justicia analiza las cámaras de seguridad.