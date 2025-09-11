"
Feroz discusión de transito entre un policía y un delivery: incluyó disparo

Un cruce de tránsito en Scalabrini Ortiz y Circunvalación terminó con un policía y un repartidor enfrentados con cuchillo y arma de fuego. Ambos fueron detenidos y la Justicia analiza las cámaras de seguridad.

Un altercado vial derivó en un violento episodio este jueves por la tarde en la intersección de Scalabrini Ortiz y Avenida de Circunvalación, en la Ciudad de San Juan. Según fuentes judiciales, una discusión de tránsito entre un policía de franco y un repartidor de delivery escaló hasta un intercambio con armas blancas y de fuego.

De acuerdo con la investigación, todo comenzó con una maniobra conflictiva entre el automóvil que conducía Ariel Nievas, sargento de 52 años que se desempeña en el Depósito Judicial de 9 de Julio, y la motocicleta Motomel 150 cc en la que circulaba Maximiliano Tobares, trabajador de la plataforma Pedidos Ya. Tras un cruce verbal, ambos continuaron su marcha hasta que el conflicto volvió a intensificarse.

En ese momento, Tobares habría exhibido un cuchillo, lo que provocó que Nievas respondiera sacando su arma reglamentaria y efectuando un disparo. Afortunadamente, no se registraron heridos.

La situación fue alertada de inmediato y en el lugar intervino personal policial y el ayudante fiscal Jorge Sánchez, quien dispuso la detención de ambos involucrados, así como el secuestro del arma reglamentaria del sargento y del cuchillo del repartidor.

La causa quedó en manos del fiscal Alejandro Mattar, de la UFI Genérica, quien ordenó la recopilación de las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir con precisión el hecho y determinar responsabilidades.

