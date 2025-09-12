San Juan se prepara para un fin de semana con una intensa agenda cultural en distintos espacios dependientes del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. Desde el viernes 12 hasta el domingo 14, el público podrá disfrutar de danza, teatro, música y propuestas multidisciplinarias para todas las edades.
Agenda cultural: conciertos, festivales y teatro del 12 al 14 de septiembre
Desde el viernes 12 al domingo 14, la provincia ofrecerá una agenda variada que incluye danza, música, teatro, festivales y ferias. Varias propuestas son con entrada libre y gratuita.