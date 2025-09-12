Agenda cultural: conciertos, festivales y teatro del 12 al 14 de septiembre

En paralelo, la provincia es sede de la tercera edición del Festival Cuyo Contemporáneo, que reúne a solistas y ensambles internacionales, nacionales y locales en torno a la música contemporánea. Con entrada gratuita, el ciclo incluye conciertos en el Auditorio Juan Victoria y en el Museo Franklin Rawson.

El viernes 12 habrá propuestas en simultáneo: el Museo Franklin Rawson será sede de Estaciones sonoras, a cargo de docentes y alumnos de la UNSJ; el Teatro del Bicentenario presentará a Kika Alonso con su disco El camino de la luna; y en paralelo, el festival La Ventana Rota abrirá sus puertas desde las 18 con música en vivo, feria de emprendedores y exposiciones artísticas.