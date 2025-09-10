La vida de Diego Maximiliano Tejada Gómez, un joven de 25 años, se vio interrumpida este martes por la madrugada cuando chocó su moto con un patrullero Toyota Corolla de la Policía de San Juan, en la esquina de Avenida Libertador y Ramón Salinas, en Rivadavia.
Murió en moto tras chocar con un patrullero y su melliza había fallecido igual
Diego Maximiliano Tejada Gómez falleció este martes tras chocar en Rivadavia. Menos de un año antes, su hermana melliza Cinthya también perdió la vida en un siniestro vial en moto.