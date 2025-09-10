Murió en moto tras chocar con un patrullero y su melliza había fallecido igual

El joven, que trabajaba como cajero en un reconocido bar de la provincia, regresaba de un cumpleaños junto a su novia, Valentina Gómez, de 23 años, quien sufrió una fractura en la pierna y debió ser operada. El choque ocurrió alrededor de las 4.45 de la mañana, y pese a los intentos médicos, Diego falleció a las 6.40 en el hospital.

La tragedia de la familia Tejada Gómez se agudiza con un antecedente doloroso: menos de un año atrás, su hermana melliza, Cinthya Magali, también murió en un siniestro vial en moto. La joven falleció el 20 de noviembre de 2024, según confirmaron fuentes policiales.