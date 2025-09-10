"
Murió en moto tras chocar con un patrullero y su melliza había fallecido igual

Diego Maximiliano Tejada Gómez falleció este martes tras chocar en Rivadavia. Menos de un año antes, su hermana melliza Cinthya también perdió la vida en un siniestro vial en moto.

La vida de Diego Maximiliano Tejada Gómez, un joven de 25 años, se vio interrumpida este martes por la madrugada cuando chocó su moto con un patrullero Toyota Corolla de la Policía de San Juan, en la esquina de Avenida Libertador y Ramón Salinas, en Rivadavia.

El joven, que trabajaba como cajero en un reconocido bar de la provincia, regresaba de un cumpleaños junto a su novia, Valentina Gómez, de 23 años, quien sufrió una fractura en la pierna y debió ser operada. El choque ocurrió alrededor de las 4.45 de la mañana, y pese a los intentos médicos, Diego falleció a las 6.40 en el hospital.

La tragedia de la familia Tejada Gómez se agudiza con un antecedente doloroso: menos de un año atrás, su hermana melliza, Cinthya Magali, también murió en un siniestro vial en moto. La joven falleció el 20 de noviembre de 2024, según confirmaron fuentes policiales.

