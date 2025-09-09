Voraz incendio en Caucete consumió comercios y vehículos en minutos

Un incendio de gran magnitud se desató en la madrugada de este martes en Caucete y generó alarma en toda la zona. El foco comenzó en un sector comercial de avenida De los Ríos, antes de Ruta 270, y rápidamente se propagó, alcanzando un gimnasio, un taller mecánico y provocando la destrucción total de seis vehículos.