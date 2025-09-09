"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > Caucete

Voraz incendio en Caucete consumió comercios y vehículos en minutos

El siniestro ocurrió en una zona comercial de avenida De los Ríos, antes de Ruta 270. Bomberos trabajan intensamente para sofocar el fuego.

Un incendio de gran magnitud se desató en la madrugada de este martes en Caucete y generó alarma en toda la zona. El foco comenzó en un sector comercial de avenida De los Ríos, antes de Ruta 270, y rápidamente se propagó, alcanzando un gimnasio, un taller mecánico y provocando la destrucción total de seis vehículos.

Personal de Bomberos Voluntarios de Caucete y dotaciones de la Policía de San Juan trabajan en el lugar para controlar el fuego y evitar que se expanda a otros comercios cercanos. Hasta el momento no se reportaron víctimas, aunque las pérdidas materiales son cuantiosas.

En proceso...

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar