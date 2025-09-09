La Casilla Policial del Barrio Cruce de los Andes informó que personal policial recuperó varios objetos robados en el Barrio Las Pampas. Un menor de 17 años fue detenido cuando intentaba escapar con los efectos sustraídos, entre ellos una Play Station 4, dos joystick inalámbricos, una máquina de cortar el pelo y accesorios.
San Juan 8 > Policiales > adolescente
Detienen a un adolescente con una PlayStation robada
Un adolescente de 17 años fue aprehendido tras intentar huir con una consola y otros elementos. Los objetos fueron restituidos a su dueño.