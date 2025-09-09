"
Detienen a un adolescente con una PlayStation robada

Un adolescente de 17 años fue aprehendido tras intentar huir con una consola y otros elementos. Los objetos fueron restituidos a su dueño.

La Casilla Policial del Barrio Cruce de los Andes informó que personal policial recuperó varios objetos robados en el Barrio Las Pampas. Un menor de 17 años fue detenido cuando intentaba escapar con los efectos sustraídos, entre ellos una Play Station 4, dos joystick inalámbricos, una máquina de cortar el pelo y accesorios.

Según fuentes oficiales, los elementos coincidían con una denuncia previa por hurto, lo que permitió su rápida restitución al propietario. El adolescente quedó a disposición del juzgado correspondiente, mientras continúa la investigación del caso.

