Detienen a un adolescente con una PlayStation robada

La Casilla Policial del Barrio Cruce de los Andes informó que personal policial recuperó varios objetos robados en el Barrio Las Pampas. Un menor de 17 años fue detenido cuando intentaba escapar con los efectos sustraídos, entre ellos una Play Station 4, dos joystick inalámbricos, una máquina de cortar el pelo y accesorios.