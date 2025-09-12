Menor detenido por circular en una moto denunciada como robada hace dos años

Un operativo de rutina de la Policía Caminera en la intersección de calles Belgrano y Mendoza permitió descubrir un caso de hurto de vehículos en Caucete. Durante el control, los agentes detuvieron a un menor que conducía una motocicleta con documentación sospechosa: una cédula con dominio 561IZQ que carecía de las medidas de seguridad habituales.