"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > moto

Menor detenido por circular en una moto denunciada como robada hace dos años

La Policía Caminera secuestró una moto con pedido de hurto vigente desde 2022 y números de motor adulterados; el conductor era un menor de edad.

Un operativo de rutina de la Policía Caminera en la intersección de calles Belgrano y Mendoza permitió descubrir un caso de hurto de vehículos en Caucete. Durante el control, los agentes detuvieron a un menor que conducía una motocicleta con documentación sospechosa: una cédula con dominio 561IZQ que carecía de las medidas de seguridad habituales.

Al inspeccionar más a fondo, los oficiales detectaron que el número de motor había sido adulterado. La unidad coordinadora confirmó que la moto tenía un pedido de secuestro vigente desde 2022, indicando que se trataba de un vehículo robado.

image

Te puede interesar...

El caso quedó a cargo del Dr. Jorge Rodríguez, del 2° Juzgado de Menores, quien continuará con la investigación para determinar las responsabilidades legales correspondientes. Las autoridades destacaron que este tipo de controles son clave para recuperar vehículos sustraídos y prevenir delitos viales en la provincia.

Temas

Te puede interesar