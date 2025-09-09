La Comisaría 23 de Rivadavia informó la detención de Federico Antonio Araya, un conocido delincuente con antecedentes judiciales. El operativo se realizó en el Barrio Frondizi, donde el sujeto se encontraba agresivo en su domicilio y confrontó al personal policial.
Capturan a Federico Araya, un delincuente con pedido de captura en Rivadavia
El hombre, con antecedentes penales y condenas previas, fue detenido en el Barrio Frondizi y trasladado al Servicio Penitenciario Provincial.