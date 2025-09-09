"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > Rivadavia

Capturan a Federico Araya, un delincuente con pedido de captura en Rivadavia

El hombre, con antecedentes penales y condenas previas, fue detenido en el Barrio Frondizi y trasladado al Servicio Penitenciario Provincial.

La Comisaría 23 de Rivadavia informó la detención de Federico Antonio Araya, un conocido delincuente con antecedentes judiciales. El operativo se realizó en el Barrio Frondizi, donde el sujeto se encontraba agresivo en su domicilio y confrontó al personal policial.

En primera instancia, fue aprehendido por infracción a varios artículos del Código Contravencional. Sin embargo, al verificar su identidad, se confirmó que Araya registraba un pedido de captura vigente por incumplimiento de pena, dictado por el Juzgado de Ejecución Penal de San Juan.

Tras la constatación, fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial para cumplir la condena impuesta.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar