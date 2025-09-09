Capturan a Federico Araya, un delincuente con pedido de captura en Rivadavia

En primera instancia, fue aprehendido por infracción a varios artículos del Código Contravencional. Sin embargo, al verificar su identidad, se confirmó que Araya registraba un pedido de captura vigente por incumplimiento de pena, dictado por el Juzgado de Ejecución Penal de San Juan.

Tras la constatación, fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial para cumplir la condena impuesta.