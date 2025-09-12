En la tarde del miércoles pasado, un procedimiento policial en un restobar de Rawson derivó en la detención de Rodrigo García Manzano, empresario de 35 años, en el marco de una causa que investiga una posible estafa. Durante el allanamiento, las autoridades secuestraron un revólver calibre 32 cargado y 775 gramos de marihuana, hallazgos que complicaron inicialmente la situación judicial del empresario.
Probation para el empresario detenido por arma ilegal en Rawson
Rodrigo García Manzano, detenido en su restobar por un arma y marihuana, acordó probation de dos años y reparación simbólica de $1,5 millones.