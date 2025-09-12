"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > empresario

Probation para el empresario detenido por arma ilegal en Rawson

Rodrigo García Manzano, detenido en su restobar por un arma y marihuana, acordó probation de dos años y reparación simbólica de $1,5 millones.

El arma, encontrada en su oficina junto a cuatro cartuchos adicionales, carecía de la documentación legal necesaria. García Manzano explicó que se trataba de un regalo de su abuelo y que nunca había sido utilizada. Por este motivo, quedó detenido en la Comisaría 24° de Rawson mientras avanzaban las actuaciones.

Tras la detención, el fiscal Fernando Bonomo formuló la acusación por tenencia de arma de uso civil sin autorización, y este viernes, tras las negociaciones con la defensa a cargo de Wilson De Philippis, se acordó la suspensión de juicio a prueba, conocida como probation, por un período de dos años. Esta medida incluye tareas comunitarias por 120 horas en la Municipalidad de Rawson y una reparación simbólica de $1.500.000, destinada a FUNDAME y a un merendero que determine la Oficina de Medidas Alternativas. Además, se aplicó una multa de $10.000 según lo estipulado en el artículo 189 bis del Código Penal.

Te puede interesar...

Si bien García Manzano evitó la condena por el arma, continúa siendo investigado en otras dos causas: la primera en la UFI de Estafas, por presunta estafa contra una exempleada que denunció haber sido engañada para firmar su renuncia; la segunda en la Justicia Federal, por la tenencia de marihuana, que desde su entorno aseguran es de consumo personal con prescripción médica y permisos del REPROCANN.

El allanamiento en su local de calle Mendoza fue autorizado por el juez de Garantías Matías Parrón, a pedido del fiscal Guillermo Heredia, y forma parte de un operativo más amplio que incluyó la requisa de documentación, dispositivos electrónicos y controles de rutina para avanzar en la investigación por estafa y determinar si existieron irregularidades vinculadas al manejo del restobar.

La resolución judicial otorgó a García Manzano la posibilidad de cumplir con medidas alternativas, mientras sigue bajo investigación por los otros frentes judiciales abiertos, demostrando que, aunque eludir la prisión, el empresario deberá responder por las causas pendientes.

Temas

Te puede interesar