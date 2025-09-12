Probation para el empresario detenido por arma ilegal en Rawson

El arma, encontrada en su oficina junto a cuatro cartuchos adicionales, carecía de la documentación legal necesaria. García Manzano explicó que se trataba de un regalo de su abuelo y que nunca había sido utilizada. Por este motivo, quedó detenido en la Comisaría 24° de Rawson mientras avanzaban las actuaciones.

Tras la detención, el fiscal Fernando Bonomo formuló la acusación por tenencia de arma de uso civil sin autorización, y este viernes, tras las negociaciones con la defensa a cargo de Wilson De Philippis, se acordó la suspensión de juicio a prueba, conocida como probation, por un período de dos años. Esta medida incluye tareas comunitarias por 120 horas en la Municipalidad de Rawson y una reparación simbólica de $1.500.000, destinada a FUNDAME y a un merendero que determine la Oficina de Medidas Alternativas. Además, se aplicó una multa de $10.000 según lo estipulado en el artículo 189 bis del Código Penal.