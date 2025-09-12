UBA en la mira: Pettovello denunció manipulación del sitio web institucional

En un comunicado oficial, el Ministerio de Capital Humano exigió el “cese inmediato de esa maniobra” y reclamó una investigación para determinar las responsabilidades administrativas y legales de quienes ordenaron crear el subdominio.

image

“Las universidades nacionales deben garantizar el normal funcionamiento institucional y la igualdad de acceso a la información académica y administrativa. La manipulación de los canales oficiales y la utilización de recursos públicos con fines partidarios comprometen la transparencia”, advirtió la cartera educativa.

La página en cuestión mostraba un mensaje crítico hacia el veto presidencial, lo que desde el Gobierno se consideró una violación de los principios de neutralidad institucional.

Finalmente, Capital Humano sostuvo que reafirma su “compromiso con la transparencia institucional y la defensa de los derechos de los estudiantes en todo el sistema universitario nacional, al tiempo que respeta el derecho a huelga dentro del marco de la ley”.