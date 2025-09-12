"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > UBA

UBA en la mira: Pettovello denunció manipulación del sitio web institucional

El Ministerio de Capital Humano acusó a la Universidad de Buenos Aires de bloquear su sitio oficial y redirigirlo a una página de protesta contra el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.

El Gobierno nacional anunció que denunciará a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. La decisión surge tras la creación del subdominio noalveto.uba.ar, donde la casa de altos estudios publicó un pronunciamiento contra el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.

image

Según la cartera que conduce Sandra Pettovello, la UBA habría impedido a los estudiantes acceder al sitio oficial www.uba.ar, bloqueando el acceso y redirigiéndolos a una página con “contenido de carácter político partidario”.

Te puede interesar...

En un comunicado oficial, el Ministerio de Capital Humano exigió el “cese inmediato de esa maniobra” y reclamó una investigación para determinar las responsabilidades administrativas y legales de quienes ordenaron crear el subdominio.

image

“Las universidades nacionales deben garantizar el normal funcionamiento institucional y la igualdad de acceso a la información académica y administrativa. La manipulación de los canales oficiales y la utilización de recursos públicos con fines partidarios comprometen la transparencia”, advirtió la cartera educativa.

La página en cuestión mostraba un mensaje crítico hacia el veto presidencial, lo que desde el Gobierno se consideró una violación de los principios de neutralidad institucional.

Finalmente, Capital Humano sostuvo que reafirma su “compromiso con la transparencia institucional y la defensa de los derechos de los estudiantes en todo el sistema universitario nacional, al tiempo que respeta el derecho a huelga dentro del marco de la ley”.

Temas

Te puede interesar