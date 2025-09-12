El Gobierno nacional anunció que denunciará a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. La decisión surge tras la creación del subdominio noalveto.uba.ar, donde la casa de altos estudios publicó un pronunciamiento contra el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.
UBA en la mira: Pettovello denunció manipulación del sitio web institucional
El Ministerio de Capital Humano acusó a la Universidad de Buenos Aires de bloquear su sitio oficial y redirigirlo a una página de protesta contra el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.