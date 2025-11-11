"
Imputaron al conductor acusado por la muerte del policía: prófugo del accidente

Mario Alberto Tapia fue imputado por homicidio culposo agravado por conducir un vehículo con motor y darse a la fuga. La víctima, un joven policía, murió tras ser embestido en Caucete.

A casi cuatro meses del trágico accidente que le costó la vida al agente Julio Tomás Exequiel Villarreal, la Justicia sanjuanina avanzó con la formalización del conductor del Peugeot 408, identificado como Mario Alberto Tapia, señalado como responsable del siniestro vial ocurrido en Caucete el pasado 2 de julio.

La audiencia estuvo a cargo del fiscal Francisco Nicolía, de la UFI Delitos Especiales, quien imputó a Tapia por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción de vehículo con motor y por darse a la fuga. El Ministerio Público Fiscal solicitó un plazo de seis meses de investigación para continuar con las medidas pendientes.

El siniestro y la mecánica del hecho

El accidente ocurrió en la intersección de calle La Plata y Rastreador Calívar, frente a la bodega Arenas S.A. Según la investigación, el Peugeot 408, conducido por Tapia, habría realizado una maniobra imprudente desde la banquina este, provocando que un Volkswagen Bora, guiado por Juan Pablo Zamora, realizara una maniobra evasiva para evitar la colisión.

Un testigo confirmó que Zamora frenó y logró esquivar al Peugeot, pero al hacerlo perdió el control del vehículo, cruzó de carril e impactó de frente contra la motocicleta Motomel 150 cc que conducía Villarreal.

La Fiscalía concluyó que, si bien el Bora fue el vehículo que finalmente embistió al policía, la causa determinante del siniestro fue la maniobra indebida del conductor del Peugeot 408.

La fuga y la presentación posterior

Tras el hecho, ambos conductores fueron detenidos. En el caso de Tapia, se constató que abandonó el lugar del accidente y se presentó luego en una comisaría, cuando el hecho ya era investigado.

Las cámaras del Cisem fueron determinantes para identificar el Peugeot oscuro involucrado y vincularlo directamente con el acusado.

La defensa y el argumento del problema auditivo

Durante la audiencia de formalización, la defensa de Tapia sostuvo que su cliente no huyó de manera consciente, alegando que padece un problema de audición que le habría impedido advertir el choque. Según esta versión, el hombre “nunca habría tenido conocimiento del siniestro”, motivo por el cual continuó su marcha tras la maniobra.

Sin embargo, la Fiscalía mantuvo su postura de que el acusado sí tuvo responsabilidad directa en la generación del hecho, y que su conducta posterior encuadra en la figura agravada por la fuga del lugar del accidente.

El expediente sigue bajo la órbita del fiscal Francisco Nicolía, con intervención del ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi Marcovecchio. En los próximos meses se realizarán nuevas pericias técnicas y declaraciones testimoniales que permitirán definir la situación procesal del acusado.

El caso continúa siendo seguido de cerca por la comunidad caucetera y por las fuerzas de seguridad, que reclaman justicia por la muerte del joven agente, quien perdió la vida cumpliendo funciones en una trágica jornada vial.

