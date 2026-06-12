Manejaba ebrio y atropelló, la víctima sigue internada: quedó imputado y sin carnet

Según se informó durante la audiencia, el análisis arrojó 0,96 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que un cálculo retrospectivo incorporado a la causa estimó que al momento del impacto el conductor habría tenido alrededor de 1,09 gramos de alcohol por litro.

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Pese a la imputación, el acusado continuará el proceso en libertad, aunque no podrá abandonar la provincia sin autorización judicial.

El choque que dejó a una joven internada

El siniestro ocurrió en la intersección de avenida Ignacio de la Roza y calle Morón, en La Bebida. De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, Mora Quiroga conducía un Chevrolet Corsa cuando impactó contra la motocicleta en la que circulaba Melani Desseff.

Como consecuencia de la colisión, la joven sufrió una fractura expuesta de tibia y peroné en su pierna izquierda, múltiples traumatismos y una importante pérdida de sangre, por lo que debió ser trasladada de urgencia al Hospital Rawson, donde permaneció internada en terapia intensiva.

En paralelo al avance judicial, la causa incorporó una prueba considerada fundamental para esclarecer la mecánica del hecho. Se trata de una grabación obtenida por una cámara de seguridad, que registró el momento exacto de la colisión y que ya forma parte del expediente.

Las imágenes serán analizadas junto al resto de las pericias para determinar con precisión cómo ocurrió el impacto y establecer responsabilidades.

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Mientras la investigación continúa, Melani enfrenta un proceso de recuperación que todavía presenta importantes desafíos. Días atrás, la joven utilizó sus redes sociales para solicitar ayuda económica destinada a la compra de una prótesis de alto costo, necesaria para una intervención quirúrgica clave en su tratamiento.

"Seguimos necesitando de la ayuda de todos. Mi caso es muy complejo y la cirugía que necesito depende de una prótesis de alto costo", expresó.

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Según explicó, los profesionales que la asisten le advirtieron que el tiempo resulta determinante para mejorar las posibilidades de recuperación y evitar futuras complicaciones.