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Picadas ilegales y robos en Caucete: 14 allanamientos y 6 detenidos

Una causa que comenzó por picadas ilegales, terminó con el secuestro de varios elementos robados. Piden a sanjuaninos damnificados reconocer los efectos.

Una causa que se inició por picadas ilegales en Caucete, terminó con el hallazgo de motos y bicicletas robadas, y varios elementos de dudosa procedencia que fueron secuestrados. Piden a ciudadanos damnificados reconocer los efectos recuperados.

A partir de la orden del Juzgado de Paz del departamento, personal de la Comisaría 9° realizó procedimientos por picadas ilegales que se realizaban en la Ruta 270.

En total, realizaron 14 allanamientos en domicilios de los barrios Nikizanga, Conjunto 4 e inmediaciones de calle La Plata entre Colón y avenida de Los Ríos.

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En los operativos, secuestraron 10 motos, también cuadros y motores que tenían adulteraciones en la numeración; y 3 bicicletas rodado 29. Además, secuestraron un esmeril que era utilizado para la modificación de los rodados, encontrado en un domicilio que funcionaba como taller clandestino.

En la parte trasera de una vivienda ocultos entre las malezas y otros tapados con carpas, encontraron rodados que no pudieron ser acreditados como propiedad del dueño. Además, recuperaron un grupo electrógeno.

Por último, encontraron herramientas en sus respectivas cajas, que los vecinos compraron por sumas inferiores a $20.000 y que estarían relacionadas con un robo a una ferretería del departamento. Fueron reconocidas por su propietario y entregadas.

En los 14 allanamientos lograron detener a 6 hombres, que quedaron a disposición del Juzgado de Paz de Caucete.

Desde la Policía solicitaron a damnificados que denunciaron robos de este tipo de elementos, acercarse a la Seccional 9° y presentar la documentación que acredite la propiedad para poder recuperar los efectos.

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