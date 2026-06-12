Picadas ilegales y robos en Caucete: 14 allanamientos y 6 detenidos

En los operativos, secuestraron 10 motos, también cuadros y motores que tenían adulteraciones en la numeración; y 3 bicicletas rodado 29. Además, secuestraron un esmeril que era utilizado para la modificación de los rodados, encontrado en un domicilio que funcionaba como taller clandestino.

En la parte trasera de una vivienda ocultos entre las malezas y otros tapados con carpas, encontraron rodados que no pudieron ser acreditados como propiedad del dueño. Además, recuperaron un grupo electrógeno.

Por último, encontraron herramientas en sus respectivas cajas, que los vecinos compraron por sumas inferiores a $20.000 y que estarían relacionadas con un robo a una ferretería del departamento. Fueron reconocidas por su propietario y entregadas.

En los 14 allanamientos lograron detener a 6 hombres, que quedaron a disposición del Juzgado de Paz de Caucete.

Desde la Policía solicitaron a damnificados que denunciaron robos de este tipo de elementos, acercarse a la Seccional 9° y presentar la documentación que acredite la propiedad para poder recuperar los efectos.