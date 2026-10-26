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Detuvieron a un hombre acusado de asesinar una mujer en Córdoba y otra en Buenos Aires

Renato Iván Tabella, de 28 años, fue detenido en un hotel porteño por el femicidio de Daniela Villalba. También investigan su posible vínculo con el crimen de Tatiana Fernández, ocurrido en Buenos Aires.

La investigación por dos crímenes de mujeres ocurridos en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires quedó conectada tras la detención de Renato Iván Tabella, de 28 años, en un hotel del barrio porteño de San Nicolás. El hombre tenía una orden de captura por el femicidio de Daniela Villalba, de 29 años, y ahora también es investigado por su posible vinculación con el asesinato de Tatiana Fernández, de 27.

La detención fue realizada por efectivos de la División de Homicidios de la Policía de la Ciudad, que encontraron al sospechoso en una habitación del hotel. Durante el procedimiento secuestraron dos teléfonos celulares, tarjetas con chips telefónicos, dinero, documentación y prendas de vestir, elementos que serán analizados en el marco de las investigaciones.

El caso de Daniela Villalba comenzó a investigarse después de que la mujer fuera encontrada asesinada en su departamento de Córdoba. Según la reconstrucción de los investigadores, había mantenido un encuentro con un hombre dos días antes del hallazgo. Las cámaras de seguridad permitieron seguir parte del recorrido del sospechoso, que habría descartado una valija en la vía pública.

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A partir de las tareas de seguimiento y del análisis de las antenas de telefonía, los investigadores reconstruyeron sus movimientos y establecieron que había viajado hacia Buenos Aires. Esas pistas permitieron avanzar hasta el hotel donde finalmente fue detenido.

La investigación tomó otra dimensión cuando los policías advirtieron las similitudes con el crimen de Tatiana Fernández, ocurrido en un departamento de la Ciudad de Buenos Aires. La mujer también se desempeñaba como trabajadora sexual y había mantenido un encuentro con un hombre al que identificaron con el nombre de “Iván”.

Tatiana fue encontrada sobre su cama, cubierta con una sábana, en un departamento sin signos evidentes de desorden. La puerta estaba cerrada con llave y faltaba su teléfono celular. El análisis de los registros de antenas ubicó al sospechoso en ese lugar, lo que llevó a los investigadores a profundizar la conexión entre ambos expedientes.

Tabella fue trasladado a Córdoba, donde será imputado por el femicidio de Daniela Villalba y sometido a pericias psicológicas y psiquiátricas, según la información difundida sobre el caso.

En paralelo, la Justicia porteña continúa reuniendo pruebas para determinar si tuvo responsabilidad en la muerte de Tatiana Fernández. Las coincidencias entre las escenas, los encuentros previos y el seguimiento de los teléfonos forman parte de las líneas investigativas, aunque su eventual participación en el segundo crimen deberá ser establecida judicialmente.

La causa avanza así en dos jurisdicciones, con un sospechoso detenido y una investigación abierta para determinar si ambos asesinatos estuvieron vinculados.

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