Controles ginecológicos: mamografías +40 y la duda sobre el autotest de HPV

Durante la jornada, que contó con unidades móviles equipadas con mamógrafos y tráileres ginecológicos, uno de los datos más llamativos advertidos por los profesionales fue la falta de información con la que muchas mujeres llegaban a realizarse sus estudios. Gran parte de las pacientes que se acercaron al tráiler para practicarse una mamografía desconocían la existencia y los riesgos del Virus del Papiloma Humano (HPV), así como la disponibilidad de métodos diagnósticos avanzados.

Ante esta realidad, se promovieron instancias de consejería y la realización de autotomas del test de HPV, una herramienta clave basada en tecnología de vanguardia. “El test de HPV es un estudio que se hace en las mujeres mayores a 30 años, la tecnología que usa es biología molecular y hace un diagnóstico muy sensible del virus”, precisó Rizo. Asimismo, la directora detalló la magnitud de esta infección a nivel global y las herramientas disponibles para combatirla: “El virus del HPV es el virus de transmisión sexual más frecuente que hay en el mundo, el 90% de la gente lo va a contraer en algún momento de su vida, y es el principal causal del cáncer de cuello de útero. Es un cáncer prevenible 100% con la vacunación a partir de los 11 años en varones y en mujeres, el uso de preservativo, y los testeos de PAP y test de HPV”.

A diferencia del Papanicolaou tradicional, Rizo destacó que el test de HPV ofrece mayor precisión y ventajas en la periodicidad de los controles: “Es más sensible que el PAP, se realiza a partir de los 30 años, y es un estudio que se puede espaciar por 5 años, así que es muy interesante”.

El abordaje desplegado se complementó con la presencia de vacunatorios móviles para el control del carné de vacunas, personal especializado en ITS que realizó testeos de HIV, hepatitis B y sífilis, y puestos de enfermería destinados a la toma de signos vitales.

“Soy una ferviente estimuladora de los controles preventivos, de hacer medicina preventiva. Estoy convencida de que hoy, sabiendo la causa de las enfermedades, podemos llegar antes de que aparezcan. La estrategia es informar, enseñar y llevar los estudios hacia la gente, y no que la gente tenga que ir a buscarnos a nosotros”, enfatizó la titular del Área de Salud Femenina, destacando el respaldo del ministro de Salud para poner el foco de la gestión en las patologías que impactan a la mujer.

Debido a la gran demanda y la respuesta favorable de la comunidad, las autoridades sanitarias confirmaron la continuidad del abordaje territorial. El operativo se extenderá de lunes a jueves en el horario de 8:30 a 13:00 horas, manteniendo la oferta completa del circuito preventivo para todas las mujeres que requieran realizarse estudios, vacunarse o recibir asesoramiento profesional.