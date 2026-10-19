"Los voy a hacer echar": escandaloso suceso en un control de alcoholemia

El control de alcoholemia y la negativa a una extracción de sangre

Cuando llegó el personal de la Comisaría 9ª, los efectivos intentaron realizarle un control de alcoholemia. Según la información publicada por Radio Sarmiento, el hombre se habría negado inicialmente a someterse a la prueba y habría comenzado a discutir con los policías.

Finalmente, habría accedido a utilizar la pipeta del dispositivo, aunque el resultado superó la capacidad máxima de medición. El registro habría sido compatible con alrededor de 3 gramos de alcohol por litro de sangre, según la información difundida. Sin embargo, Escudero se habría negado a realizarse una extracción de sangre para precisar el nivel de alcohol.

La situación no habría terminado con el control. De acuerdo con el reporte, el hombre habría insultado y amenazado a los efectivos, a quienes les habría dicho: “Ustedes no saben con quién se meten” y “los voy a hacer echar”, en alusión a su vínculo familiar con el legislador departamental.

El expediente quedó en manos del Juzgado de Paz de Caucete, en el marco de actuaciones contravencionales por presuntos disturbios, amenazas, discriminación y estado de ebriedad. Según la información disponible, el diputado Emilio Escudero no estaba presente en el lugar ni habría participado del episodio.