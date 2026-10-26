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El Vaticano confirmó que el papa León XIV viene a la Argentina

Luego de su exitosa cirugía, el Vaticano confirmó que el papa León XIV viajará a la Argentina, Uruguay y Perú. El mensaje completo del Sumo Pontífice.

El Vaticano anunció oficialmente que el papa León XIV continuará con su agenda internacional tras recuperarse de su intervención quirúrgica. El Sumo Pontífice visitará la Argentina, Uruguay y Perú durante el mes de noviembre, llevando un profundo mensaje de fe, paz y comunión para todos los fieles del continente.

Cronograma de la visita del papa León XIV a Sudamérica

De acuerdo a la información brindada por las autoridades eclesiásticas, los detalles de la gira sudamericana son los siguientes:

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  • Fechas confirmadas: el viaje apostólico se desarrollará de forma ininterrumpida desde el 6 hasta el 17 de noviembre de 2026.
  • Países a visitar: el recorrido oficial y protocolar incluirá paradas estratégicas en Uruguay, la Argentina y Perú.
  • Estado de salud: el equipo médico, encabezado por el Dr. Luigi Carbone, ratificó que no existen contraindicaciones clínicas que le impidan realizar el viaje y que no será necesario un tratamiento oncológico adicional..

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