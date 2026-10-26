El Vaticano anunció oficialmente que el papa León XIV continuará con su agenda internacional tras recuperarse de su intervención quirúrgica. El Sumo Pontífice visitará la Argentina, Uruguay y Perú durante el mes de noviembre, llevando un profundo mensaje de fe, paz y comunión para todos los fieles del continente.
San Juan 8 > País > Vaticano
El Vaticano confirmó que el papa León XIV viene a la Argentina
Luego de su exitosa cirugía, el Vaticano confirmó que el papa León XIV viajará a la Argentina, Uruguay y Perú. El mensaje completo del Sumo Pontífice.