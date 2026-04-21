Hallaron una bala a metros de una escuela y hubo protocolo de evacuación
Ocurrió en la Escuela Vicente López. El proyectil apareció cerca del edificio y activó un operativo policial y medidas preventivas.
Un episodio inusual y alarmante sacudió este martes a una comunidad educativa en Albardón. En horas del mediodía, fue hallada una bala en las inmediaciones de la Escuela Vicente López, lo que generó preocupación inmediata y derivó en un operativo preventivo.
Según trascendió, el proyectil fue encontrado sobre un asiento cercano al edificio escolar. El hallazgo encendió las alertas entre directivos y docentes, en un contexto donde crece la inquietud por situaciones vinculadas a la seguridad en ámbitos educativos.
Ante la situación, las autoridades del establecimiento actuaron con rapidez y priorizaron resguardar a los alumnos. Se dispuso la flexibilización de la salida escolar, permitiendo que madres, padres y tutores pudieran retirarlos antes del horario habitual.
La decisión generó un movimiento inmediato en la zona, con familias acercándose al establecimiento tras ser notificadas.
En paralelo, efectivos policiales llegaron al lugar para realizar recorridas, relevar el área y tomar testimonios al personal de la escuela. El objetivo es determinar cómo llegó el proyectil hasta ese sector. Hasta el momento, no hay información oficial sobre posibles responsables ni sobre el origen de la bala, lo que mantiene abiertas varias líneas de investigación.
Un hecho que reaviva la preocupación
El episodio se da en una jornada atravesada por anuncios vinculados a la prevención de la violencia en escuelas de la provincia. En ese marco, desde Educación se impulsan actividades institucionales para abordar problemáticas como el acoso, la violencia entre pares y el ciberacoso.
Sin embargo, el hallazgo registrado en Albardón vuelve a poner en foco la seguridad en los entornos escolares y la necesidad de reforzar medidas de prevención.