Hallaron una bala a metros de una escuela y hubo protocolo de evacuación

Ante la situación, las autoridades del establecimiento actuaron con rapidez y priorizaron resguardar a los alumnos. Se dispuso la flexibilización de la salida escolar, permitiendo que madres, padres y tutores pudieran retirarlos antes del horario habitual.

La decisión generó un movimiento inmediato en la zona, con familias acercándose al establecimiento tras ser notificadas.

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En paralelo, efectivos policiales llegaron al lugar para realizar recorridas, relevar el área y tomar testimonios al personal de la escuela. El objetivo es determinar cómo llegó el proyectil hasta ese sector. Hasta el momento, no hay información oficial sobre posibles responsables ni sobre el origen de la bala, lo que mantiene abiertas varias líneas de investigación.

Un hecho que reaviva la preocupación

El episodio se da en una jornada atravesada por anuncios vinculados a la prevención de la violencia en escuelas de la provincia. En ese marco, desde Educación se impulsan actividades institucionales para abordar problemáticas como el acoso, la violencia entre pares y el ciberacoso.

Sin embargo, el hallazgo registrado en Albardón vuelve a poner en foco la seguridad en los entornos escolares y la necesidad de reforzar medidas de prevención.