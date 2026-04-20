Una nena de 9 años fue víctima de un groomer que usaba "cifrado militar"

"Tiene cifrado militar. Es muy difícil rastrear a alguien allí porque no hace falta vincular un correo ni un teléfono. Al no tener esos datos, pasa por alto los reportes internacionales que advierten cuando un menor está siendo sexualizado".

La investigación ha sido particularmente compleja debido a que el agresor, al verse descubierto por un familiar de las víctimas, instruyó a las niñas para eliminar todo rastro.

"Cuando el atacante ve que está en peligro, le pide al chico que borre todo. En este caso, la niña borró la plataforma y toda la evidencia que nosotros podíamos rescatar", explicó Martín en radio Sarmiento.

Pese a este obstáculo, el fiscal confirmó que gracias a la colaboración de la Policía Judicial de Buenos Aires, el sujeto está "medianamente identificado" a través de rastreos telefónicos y se espera su detención en los próximos días para ser trasladado a San Juan.

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Estadísticas en ascenso

El fiscal compartió cifras que reflejan una problemática social que no encuentra techo. "El año pasado tuvimos 74 casos de grooming y en lo que va de este año ya llevamos casi 35; evidentemente viene en crecimiento", señaló. Además, informó que los delitos vinculados a material de abuso sexual infantil subieron un 20%.

Ante esta situación, Martín insistió en que la prevención es la única barrera efectiva:

"Si nosotros le damos un teléfono a un niño como si fuera un adulto, estamos en riesgo. Es fundamental instalar controles parentales como Family Link y entender que aplicaciones como TikTok no deben ser usadas por menores de 13 años".

Finalmente, el fiscal envió un mensaje claro a los padres ante una sospecha: "Lo ideal es resguardar el teléfono y no intentar interactuar con la persona, porque ellos conocen cuando cambia el lenguaje y borran todo. Hay que acudir inmediatamente a la fiscalía".