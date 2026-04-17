Detuvieron a dos sujetos que asaltaban con un arma de juguete

Media hora más tarde, a las 22:30, en calle Rivera Indarte de Villa San Juan (Rivadavia), los mismos individuos habrían cometido un robo arrebato contra una mujer que llegaba a su domicilio. La víctima fue derribada y los agresores le sustrajeron un monedero con documentación y alrededor de 150 mil pesos, escapando luego en la motocicleta robada. El rodado fue posteriormente abandonado y recuperado por la policía en la zona de Villa Hipódromo.

A las 23:05, en Villa Novoa, los sospechosos intentaron robar el teléfono celular de otra mujer, a quien uno de ellos habría intimidado apuntándole con un arma y exigiéndole: “Dame el celular”. La víctima logró resguardarse dentro de su vivienda.

Minutos después, a las 23:10, en la intersección de calle Perona y Jáchal, uno de los sujetos amenazó a un hombre que los seguía, advirtiéndole: “Dejá de seguirme te voy a matar”, tras lo cual ambos escaparon hacia el barrio La Estación.

Finalmente, un operativo policial permitió la aprehensión de los dos sospechosos, quienes intentaron huir por los techos y luego ingresar a viviendas del sector. Durante la fuga, uno de ellos arrojó un elemento que posteriormente fue secuestrado y resultó ser un revólver, que pericias de Criminalística determinaron que era de utilería.

En el procedimiento se recuperaron la motocicleta sustraída, dos cascos, una campera y el arma utilizada en las amenazas. El operativo contó con la intervención de personal policial, unidades motorizadas y Criminalística.

El ayudante fiscal Mario Quiroga dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia, mientras la causa continúa en investigación bajo órbita judicial.