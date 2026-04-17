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Detuvieron a dos sujetos que asaltaban con un arma de juguete

Los detenidos de 23 y 25 años quedaron vinculados a una causa caratulada como hurto simple, robo arrebato, robo agravado y amenazas en concurso real, con intervención de la UFI Flagrancia San Juan.

Dos jóvenes de 23 y 25 años fueron aprehendidos en San Juan tras una serie de hechos delictivos ocurridos en un lapso de poco más de una hora, que incluyeron el robo de una motocicleta, un arrebato en la vía pública y amenazas a una víctima con lo que posteriormente se determinó que era un arma de utilería.

Los detenidos fueron identificados como Balmaceda Mamani (23) y Reyes (25), quienes quedaron vinculados a una causa caratulada como hurto simple, robo arrebato, robo agravado y amenazas en concurso real, con intervención de la UFI Flagrancia San Juan.

El primer hecho ocurrió a las 22:05 en calle Félix Aguilar, jurisdicción de la Subcomisaría Buenaventura Luna, donde dos sujetos sustrajeron una motocicleta Appia 150 cc de color amarilla. Según se informó, los autores vestían campera azul y pantalón negro uno de ellos, y remera azul con pantalón oscuro el otro.

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Media hora más tarde, a las 22:30, en calle Rivera Indarte de Villa San Juan (Rivadavia), los mismos individuos habrían cometido un robo arrebato contra una mujer que llegaba a su domicilio. La víctima fue derribada y los agresores le sustrajeron un monedero con documentación y alrededor de 150 mil pesos, escapando luego en la motocicleta robada. El rodado fue posteriormente abandonado y recuperado por la policía en la zona de Villa Hipódromo.

A las 23:05, en Villa Novoa, los sospechosos intentaron robar el teléfono celular de otra mujer, a quien uno de ellos habría intimidado apuntándole con un arma y exigiéndole: “Dame el celular”. La víctima logró resguardarse dentro de su vivienda.

Minutos después, a las 23:10, en la intersección de calle Perona y Jáchal, uno de los sujetos amenazó a un hombre que los seguía, advirtiéndole: “Dejá de seguirme te voy a matar”, tras lo cual ambos escaparon hacia el barrio La Estación.

Finalmente, un operativo policial permitió la aprehensión de los dos sospechosos, quienes intentaron huir por los techos y luego ingresar a viviendas del sector. Durante la fuga, uno de ellos arrojó un elemento que posteriormente fue secuestrado y resultó ser un revólver, que pericias de Criminalística determinaron que era de utilería.

En el procedimiento se recuperaron la motocicleta sustraída, dos cascos, una campera y el arma utilizada en las amenazas. El operativo contó con la intervención de personal policial, unidades motorizadas y Criminalística.

El ayudante fiscal Mario Quiroga dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia, mientras la causa continúa en investigación bajo órbita judicial.

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