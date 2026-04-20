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Aprehendieron a un hombre en un techo tras ingresar a una vivienda

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la División Comando Radioeléctrico Norte y quedó caratulado como robo agravado por escalamiento.

Un hombre fue aprehendido en la tarde de este viernes en Capital, luego de haber ingresado a un domicilio en la zona de Villa San José. El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la División Comando Radioeléctrico Norte y quedó caratulado como robo agravado por escalamiento.

Según fuentes policiales, el hecho se inició cuando un móvil fue comisionado a la intersección de calles 25 de Mayo y Maradona, donde un vecino denunció que un sujeto —vestido con remera roja y pantalón negro largo— había ingresado a su vivienda.

Con los datos aportados, el personal policial realizó un recorrido por Villa 1° de Mayo. En ese contexto, los efectivos lograron divisar al sospechoso sobre el techo de una casa, lo que dio inicio a una breve persecución a pie.

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Finalmente, el individuo fue aprehendido a pocos metros del lugar.

En el lugar intervino el ayudante fiscal de turno, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia. El detenido fue identificado como Miranda Cortez, con domicilio en Villa 1° de Mayo.

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