Aprehendieron a un hombre en un techo tras ingresar a una vivienda

Según fuentes policiales, el hecho se inició cuando un móvil fue comisionado a la intersección de calles 25 de Mayo y Maradona, donde un vecino denunció que un sujeto —vestido con remera roja y pantalón negro largo— había ingresado a su vivienda.

Con los datos aportados, el personal policial realizó un recorrido por Villa 1° de Mayo. En ese contexto, los efectivos lograron divisar al sospechoso sobre el techo de una casa, lo que dio inicio a una breve persecución a pie.