Un hombre fue aprehendido en la tarde de este viernes en Capital, luego de haber ingresado a un domicilio en la zona de Villa San José. El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la División Comando Radioeléctrico Norte y quedó caratulado como robo agravado por escalamiento.
Aprehendieron a un hombre en un techo tras ingresar a una vivienda
El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la División Comando Radioeléctrico Norte y quedó caratulado como robo agravado por escalamiento.