Tras el ataque a balazos, Micaela presenta mejora y suman evidencia al caso

El hecho ocurrió el 15 de abril, cuando la joven caminaba junto a su pareja hacia una parada de colectivos en inmediaciones del barrio Güemes. En ese momento, fueron abordados por dos motochorros que intentaron asaltarlos.

En medio del ataque, uno de los delincuentes efectuó un disparo que impactó en la víctima, provocándole heridas de gravedad. La causa es investigada como tentativa de homicidio en ocasión de robo, una calificación que agrava la situación de los implicados.

Allanamientos y nuevas pruebas

En las últimas horas, la investigación sumó avances con la realización de tres allanamientos. Según explicó el fiscal Leonardo Villalba, los procedimientos permitieron secuestrar elementos que podrían estar directamente vinculados al hecho.

Entre ellos, dos cascos —uno rojo y otro negro— y una campera negra que coincidirían con la vestimenta utilizada por los atacantes. Estas pruebas serán sometidas a peritajes. En paralelo, los investigadores siguen la pista de un hombre de apellido Garramuño, quien ya se encuentra detenido por otros hechos vinculados a amenazas y el uso de armas.

Si bien no está detenido específicamente por esta causa, quedó vinculado al expediente. En ese marco, se analizan dos armas de fuego secuestradas en su poder para determinar si alguna fue utilizada en el ataque.

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Hasta el momento, el único testimonio incorporado es el de la pareja de la víctima. Por eso, la evolución de Micaela Alfaro será determinante para el avance del expediente.

Se espera que en los próximos días pueda declarar y eventualmente participar en una rueda de reconocimiento, una instancia que podría ser clave para identificar a los agresores y avanzar en la imputación.