Tras el ataque a balazos, Micaela presenta mejora y suman evidencia al caso
A seis días del violento asalto en Rawson, Micaela Alfaro salió de terapia intensiva. Su evolución es clave para la causa, que avanza con allanamientos y pruebas.
Una señal de alivio llegó desde el Hospital Rawson. Micaela Alfaro, la joven de 20 años que fue baleada durante un violento asalto, mostró una evolución favorable y dejó la terapia intensiva.
Según confirmaron fuentes oficiales, fue trasladada al área de Cirugía General, un sector destinado a pacientes con mayor estabilidad. Días atrás había sido operada por lesiones en el colon producto del disparo.
Su recuperación representa no solo un avance en términos de salud, sino también un punto central para la investigación judicial.
El hecho ocurrió el 15 de abril, cuando la joven caminaba junto a su pareja hacia una parada de colectivos en inmediaciones del barrio Güemes. En ese momento, fueron abordados por dos motochorros que intentaron asaltarlos.
En medio del ataque, uno de los delincuentes efectuó un disparo que impactó en la víctima, provocándole heridas de gravedad. La causa es investigada como tentativa de homicidio en ocasión de robo, una calificación que agrava la situación de los implicados.
Allanamientos y nuevas pruebas
En las últimas horas, la investigación sumó avances con la realización de tres allanamientos. Según explicó el fiscal Leonardo Villalba, los procedimientos permitieron secuestrar elementos que podrían estar directamente vinculados al hecho.
Entre ellos, dos cascos —uno rojo y otro negro— y una campera negra que coincidirían con la vestimenta utilizada por los atacantes. Estas pruebas serán sometidas a peritajes. En paralelo, los investigadores siguen la pista de un hombre de apellido Garramuño, quien ya se encuentra detenido por otros hechos vinculados a amenazas y el uso de armas.
Si bien no está detenido específicamente por esta causa, quedó vinculado al expediente. En ese marco, se analizan dos armas de fuego secuestradas en su poder para determinar si alguna fue utilizada en el ataque.
Hasta el momento, el único testimonio incorporado es el de la pareja de la víctima. Por eso, la evolución de Micaela Alfaro será determinante para el avance del expediente.
Se espera que en los próximos días pueda declarar y eventualmente participar en una rueda de reconocimiento, una instancia que podría ser clave para identificar a los agresores y avanzar en la imputación.