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Tras la suba, el dólar blue se frenó y no registró cambios en San Juan

Tras la suba del lunes, el blue no registró variaciones y cerró a $1.440 para la venta. A nivel nacional, las cotizaciones mostraron estabilidad.

El mercado cambiario en San Juan mostró estabilidad este martes. Luego de la suba registrada el lunes, el dólar blue se mantuvo sin cambios y cerró en $1.440 para la venta y $1.340 para la compra, sin variaciones respecto a la jornada anterior.

La pausa en la cotización local llega después de un incremento de $10, lo que había marcado un leve repunte tras varios días sin movimientos.

Contexto nacional: leve estabilidad

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En la plaza nacional, el comportamiento fue similar, con pocas variaciones en los principales tipos de cambio:

  • Dólar oficial: $1.400,59 venta / $1.349,30 compra (+0,25%)
  • Dólar Banco Nación: $1.400 venta / $1.350 compra (sin cambios)
  • Dólar blue (CABA): $1.410 venta / $1.390 compra (sin cambios)
  • Dólar MEP: $1.414,42 (estable)
  • Dólar CCL: $1.471,89 (+1%)
  • Dólar cripto: $1.460,89 (estable)
  • Dólar turista: $1.820 (sin cambios)

En tanto, el dólar mayorista mostró una leve baja del 0,11%, ubicándose en $1.375,50 para la venta.

Panorama sin sobresaltos

La jornada cerró sin sobresaltos tanto en San Juan como en el resto del país, con un mercado que se mantiene expectante y sin movimientos bruscos en las principales cotizaciones.

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