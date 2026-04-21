El mercado cambiario en San Juan mostró estabilidad este martes. Luego de la suba registrada el lunes, el dólar blue se mantuvo sin cambios y cerró en $1.440 para la venta y $1.340 para la compra, sin variaciones respecto a la jornada anterior.
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Tras la suba, el dólar blue se frenó y no registró cambios en San Juan
Tras la suba del lunes, el blue no registró variaciones y cerró a $1.440 para la venta. A nivel nacional, las cotizaciones mostraron estabilidad.