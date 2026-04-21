Tras la suba, el dólar blue se frenó y no registró cambios en San Juan

En la plaza nacional, el comportamiento fue similar, con pocas variaciones en los principales tipos de cambio:

Dólar oficial: $1.400,59 venta / $1.349,30 compra (+0,25%)

$1.400,59 venta / $1.349,30 compra (+0,25%) Dólar Banco Nación: $1.400 venta / $1.350 compra (sin cambios)

$1.400 venta / $1.350 compra (sin cambios) Dólar blue (CABA): $1.410 venta / $1.390 compra (sin cambios)

$1.410 venta / $1.390 compra (sin cambios) Dólar MEP: $1.414,42 (estable)

$1.414,42 (estable) Dólar CCL: $1.471,89 (+1%)

$1.471,89 (+1%) Dólar cripto: $1.460,89 (estable)

$1.460,89 (estable) Dólar turista: $1.820 (sin cambios)

En tanto, el dólar mayorista mostró una leve baja del 0,11%, ubicándose en $1.375,50 para la venta.

Panorama sin sobresaltos

La jornada cerró sin sobresaltos tanto en San Juan como en el resto del país, con un mercado que se mantiene expectante y sin movimientos bruscos en las principales cotizaciones.