Personal de la Sección Brigada de Investigaciones Norte D-5 logró recuperar una motocicleta que tenía pedido de secuestro vigente desde el año pasado. El operativo se llevó a cabo en el departamento Rawson, luego de que las tareas de inteligencia permitieran rastrear el paradero del vehículo hasta el interior del Barrio La Estación.
Barrio La Estación: la policía recuperó una moto con pedido de secuestro
El rodado había sido denunciado como sustraído en 2025 en el departamento Rivadavia. Tras tareas investigativas, los efectivos de la D-5 localizaron el vehículo en el Barrio La Estación y procedieron a su secuestro.