Barrio La Estación: la policía recuperó una moto con pedido de secuestro

Al llegar al lugar, los investigadores entrevistaron al tenedor del rodado, una persona mayor de edad cuya identidad no fue trascendida. Inmediatamente, los peritos de la fuerza realizaron la verificación de los números de chasis y motor para confirmar la procedencia de la unidad.

Pedido de secuestro por hurto

Las pericias determinaron fehacientemente que se trataba de una Honda 70 c.c., sobre la cual pesaba una denuncia por el delito de hurto calificado. El hecho original había sido denunciado en 2025 en jurisdicción de Rivadavia, motivo por el cual existía un pedido de secuestro activo con intervención de la UFI Delitos Contra la Propiedad.