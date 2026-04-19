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Barrio La Estación: la policía recuperó una moto con pedido de secuestro

El rodado había sido denunciado como sustraído en 2025 en el departamento Rivadavia. Tras tareas investigativas, los efectivos de la D-5 localizaron el vehículo en el Barrio La Estación y procedieron a su secuestro.

Personal de la Sección Brigada de Investigaciones Norte D-5 logró recuperar una motocicleta que tenía pedido de secuestro vigente desde el año pasado. El operativo se llevó a cabo en el departamento Rawson, luego de que las tareas de inteligencia permitieran rastrear el paradero del vehículo hasta el interior del Barrio La Estación.

Al llegar al lugar, los investigadores entrevistaron al tenedor del rodado, una persona mayor de edad cuya identidad no fue trascendida. Inmediatamente, los peritos de la fuerza realizaron la verificación de los números de chasis y motor para confirmar la procedencia de la unidad.

Pedido de secuestro por hurto

Las pericias determinaron fehacientemente que se trataba de una Honda 70 c.c., sobre la cual pesaba una denuncia por el delito de hurto calificado. El hecho original había sido denunciado en 2025 en jurisdicción de Rivadavia, motivo por el cual existía un pedido de secuestro activo con intervención de la UFI Delitos Contra la Propiedad.

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Por disposición del fiscal de turno, se procedió al secuestro preventivo y al traslado de la motocicleta a la sede de la Brigada Norte, donde quedará a resguardo mientras continúan las actuaciones legales de rigor para su posterior restitución al propietario original.

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