Imagénes de los trabajos en las mejoras del Parque de Mayo

Trabajos iniciales en ejecución

Las tareas desarrolladas hasta el momento se enfocan en la adecuación del área de intervención. En este sentido, se completó el cierre perimetral de obra, garantizando la delimitación y seguridad del sector.

Asimismo, se avanzó en la ejecución de las fundaciones de la futura boletería vinculada al trencito. En paralelo, se realizó el retiro del material de hormigón y durmientes metálicos en las vías existentes, y se interviene el sector del túnel con trabajos de revoque interior. También se ejecutaron reparaciones y reemplazos en los senderos peatonales.

En el lago, se llevó a cabo el desagote total, junto con el retiro parcial de sedimentos, la demolición del borde perimetral (solo en la parte superior) y el desmontaje de las barandas existentes. Los muros laterales del lago se repararán e impermeabilizarán. Además, se avanzó en la limpieza y nivelación de la isla, preparándola para su próxima intervención y puesta en valor.

La obra en el sector del lago contempla, como uno de sus componentes más destacados, la construcción de un puente peatonal de aproximadamente 70 metros de longitud, que permitirá vincular distintos sectores del lago y potenciar el recorrido paisajístico del área. Esta intervención se complementará con la incorporación de iluminación, equipamiento urbano y mejoras integrales en senderos y espacios de permanencia.

Construcción de nuevos núcleos de servicios

En otro sector del parque, avanza la construcción de nuevos núcleos de servicios, con un progreso aproximado del 10%. Esta intervención contempla la ejecución de sanitarios, junto con espacios complementarios, y está orientada a mejorar la infraestructura del espacio público.

Los trabajos se desarrollan conforme a lo proyectado, con avances en las primeras etapas estructurales y de infraestructura básica. Actualmente, se ejecutan tareas de movimiento de suelo, fundaciones y colocación de cañerías base del sistema sanitario. Además, se incorporan las canalizaciones necesarias para futuras instalaciones eléctricas y se avanza en la ejecución de los primeros pisos correspondientes a esta etapa inicial.

La continuidad de estos trabajos permitirá consolidar las bases de una intervención integral que busca revalorizar este sector del parque y optimizar su uso por parte de la comunidad. En este marco, con fondos provinciales, el Gobierno de San Juan continúa impulsando obras que fortalecen el desarrollo urbano y permiten avanzar hacia un futuro con infraestructura moderna y accesible para todos los sanjuaninos.