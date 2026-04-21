Luque afirmó que "no paraba de tomar alcohol" y Gianinna lo calificó como "manipulador"

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Por un lado, el juez Alberto Gaig advirtió en el arranque de la sesión que "no se haga costumbre" que el acusado -y uno de los siete imputados en la causa- se exprese en cada ocasión que considere necesaria, y luego habilitó la nueva declaración de Luque.

Tras ser cuestionado por el fiscal Patricio Ferrari, el neurocirujano se reconoció como "amigo" y un "médico de confianza" de Maradona y agregó: "Él estaba muy consciente de lo que hacía... no paraba de tomar alcohol". "El día de la cirugía aparecieron abogados, representantes y la familia. Tomaron la decisión de no dejarme operar. Ahí cambió la relación", afirmó.

Instantes después, la defensa de psiquiatra Agustina Cosachov pidió que se desistiera de las declaraciones de las hijas de Diego, un recurso que fue rechazado por los magistrados.

A las 11:30, poco más de una hora del inicio de la audiencia, Gianinna prestó su testimonio, en el que aseguró haber visto a su padre "desorientado" el 10 de octubre del 2020 porque él decía que "cumplía años ese día"; y sumó: "Lo llamé a Luque y le dije que estaba perdido en tiempo y espacio, lo veía bastante mal a mi papá". Recordó que a fin de ese mes, y 25 días antes del deceso, "lo llevaron a la cancha" de Gimnasia, para conmemorar su 60 cumpleaños.

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Gianinna, quien se quebró varias veces durante su declaración, apuntó contra Luque, a quien llamó "el rey de la manipulación", después de que se escuchara un audio en el que se refiría a las hijas del exfutbolistas como "gordas del orto".

"Conmigo no se dirigía de esta manera, todo lo contrario. Ayer, leyendo un chat con él, se dirige a mí diciendo que yo le caía mejor que mi hermana. Hasta me promete que iba a ir todos los días a ver a mi papá y en ningún momento de esta decisión de internación domiciliaria me imaginé que existían estos audios atrás nuestro. Es un gran actor, el rey de la manipulación. No se le movía ni un pelo", respondió la joven.

Luego de mostrarle a los jueces una foto de su padre durmiendo en su cumpleaños 59, Gianinna arremetió contra el entorno de su padre en ese momento. "Para ellos era normal que estuviera así. No nos dejaban hablar con él y le cambiaban el número de teléfono. Hablaban del entorno, nos decían que éramos locas, no nos creían. Que éramos unas quilomberas. En ese cumpleaños quise sacarlo de la mesa; me empezaron a empujar, a agarrar del brazo. Ahí él dice 'dejen a mi hija'", afirmó.

En el proceso están imputados siete profesionales de la salud por "homicidio simple con dolo eventual", un delito que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión. El tribunal intentará determinar si existieron negligencias cruciales en la atención que pudieron ocasionarle la muerte al campeón del mundo de 1986.